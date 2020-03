Mundo Embaixada dos EUA pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou, no final da noite de terça-feira (24), um aviso para que todos os cidadãos americanos que estão no território brasileiro voltem ao seu país o mais rápido possível em meio à pandemia de coronavírus.

A representação diplomática apresentou as opções de voos disponíveis do Brasil para os EUA.

“De acordo com o Aviso de Saúde Global de Nível Quatro do Departamento de Estado, os cidadãos dos EUA que vivem nos Estados Unidos devem providenciar retorno imediato para os Estados Unidos, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado. A embaixada dos EUA em Brasília gostaria de informar aos cidadãos dos EUA no Brasil que opções de voos comerciais permanecem disponíveis com saída do Brasil para os Estados Unidos, porém esperamos que esse número diminua. Os cidadãos dos EUA que desejam retornar aos Estados Unidos devem fazê-lo o mais rápido possível pois a situação de viagem está mudando muito rapidamente e a disponibilidade de voos está sujeita a alterações. Os horários de voos domésticos no Brasil também estão sendo reduzidos significativamente”, afirmou a embaixada.

