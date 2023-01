Política Embaixador bolsonarista do Brasil nos Estados Unidos é exonerado

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Diplomata de carreira, Forster é um aliado de Jair Bolsonaro e assumiu o comando da diplomacia brasileira nos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente Foto: Itamaraty/Divulgação Diplomata de carreira, Forster é um aliado de Jair Bolsonaro e assumiu o comando da diplomacia brasileira nos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente. (Foto: Itamaraty/Divulgação) Foto: Itamaraty/Divulgação

O embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster, foi exonerado do cargo pelo chanceler Mauro Vieira. A publicação, que veio à público hoje, foi assinada no dia 6, antes, portanto, do ataque aos prédios dos três poderes em Brasília.

Diplomata de carreira, Forster é um aliado de Jair Bolsonaro e assumiu o comando da diplomacia brasileira nos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente. Era também amigo e entusiasta do escritor Olavo de Carvalho, que morreu nos EUA no ano passado.

Forster esteve à frente, antes de assumir a embaixada, da organização de encontro de Bolsonaro em Washington com expoentes da direita americana como Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump.

No mesmo dia, Mauro Vieira também exonerou do cargo a diplomata Maria Nazareth Farani Azevêdo do cargo de consul do Brasil em Nova York. Recentemente, a diplomata assumiu a defesa de pautas defendidas pelo governo Bolsonaro.

Segundo a portaria publicada pelo Itamaraty, os dois diplomatas devem voltar a Brasília.

