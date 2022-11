O Catar recebeu várias críticas da comunidade internacional por seu histórico de direitos humanos, incluindo o tratamento aos imigrantes e a sua posição sobre os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. A homossexualidade é ilegal no emirado.

Os capitães de seleções europeias como Inglaterra, França e Alemanha usarão braçadeiras com as cores do arco-íris e a mensagem “One Love”, em uma campanha contra a discriminação.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, disse na semana passada, durante uma visita ao Catar, que assistirá à Copa no país somente depois de receber “garantias de segurança” do emirado para os torcedores gays.