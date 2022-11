Polícia Polícia realiza operação contra a caça e a venda de animais silvestres no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Noroeste do Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta ça-feira (08), a Operação Ártemis com o objetivo de reprimir a prática de crimes contra a fauna nos municípios de Santa Rosa e Alecrim, no Noroeste do Estado.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. A investigação iniciou a partir de denúncias sobre indivíduos que estariam caçando animais silvestres para vendê-los vivos ou para consumo alimentício.

Haveria, inclusive, a utilização de criadores autorizados para ocultar a prática ilícita, seja pelo uso de laranjas ou manipulação de criações de forma clandestina. No total, 11 pessoas são investigadas.

Cerca de 400 pássaros mantidos em cativeiro e outros animais foram resgatados. Algumas espécies estão em extinção. Ninguém foi preso. Os investigados responderão por crimes ambientais.

