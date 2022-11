Economia Produção industrial recua em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em setembro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

As quedas menos intensas foram observadas em Mato Grosso (-0,4%) e no Rio Grande do Sul (-0,2%) Foto: Freepik

A produção industrial recuou em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na passagem de agosto para setembro. As maiores quedas foram observadas em Santa Catarina (-5,1%) e no Paraná (-4,3%), de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (08).

Também apresentaram baixas maiores do que a média nacional (-0,7%) os Estados do Pará (-3,7%), São Paulo (-3,3%), Goiás (-2,9%), Amazonas (-2,9%), Espírito Santo (-2,2%), Minas Gerais (-1,7%), Bahia (-1,3%) e Rio (-1,1%). As quedas menos intensas foram observadas em Mato Grosso (-0,4%) e no Rio Grande do Sul (-0,2%).

Apenas três locais tiveram altas: os Estados do Ceará (3,7%) e de Pernambuco (2%), além do Nordeste (0,6%), única região que tem seus dados consolidados divulgados pelo IBGE.

Na comparação com setembro do ano passado, houve altas em oito dos 15 locais pesquisados, com destaque para Mato Grosso (37,5%) e Amazonas (13,7%). Rio Grande do Sul (4,7%), Rio de Janeiro (4,4%), Região Nordeste (3,4%), Ceará (2,5%) e Pernambuco (1,7%) também registraram taxas positivas mais elevadas do que a média nacional (0,4%). Quedas foram observadas em sete locais, sendo as maiores delas registradas no Espírito Santo (-14,7%) e Pará (-13,4%).

No acumulado do ano, houve altas em sete locais, sendo a maior delas em Mato Grosso (25,7%). O Rio Grande do Sul registrou taxa positiva de 1,7%. Dos oito locais em queda, a principal perda foi registrada no Pará (-8,8%).

No acumulado em 12 meses, as altas atingiram apenas seis locais, com destaque mais uma vez para Mato Grosso (23,2%). Nove locais tiveram queda, sendo a maior delas no Pará (-8,4%).

