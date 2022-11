Rio Grande do Sul Profissionais e programas da Rede Pampa lideram indicações ao Prêmio Press 2022

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Prêmio Press é considerado o "Oscar" da imprensa gaúcha Foto: Divulgação Prêmio Press é considerado o "Oscar" da imprensa gaúcha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rede Pampa, único grupo de comunicação 100% gaúcho atuante nos meios rádio, TV, jornal e internet, comemora a indicação de seus programas e profissionais em 15 categorias (de 17 existentes) no Prêmio Press 2022, uma das mais disputadas premiações da imprensa brasileira.

Além ser o grupo de comunicação presente no maior número de categorias da importante premiação, a Rede Pampa se destaca por seu recorde de programas indicados, com três de suas atrações: os programas de rádio Atualidades Pampa (Rádio Pampa) e Dupla em Debate (da Rádio Grenal, que venceu nesta categoria em 2019 e 2020) e o televisivo Atualidades Pampa (TV Pampa), bicampeão na categoria Melhor Programa de TV (tendo vencido em 2020 e 2021).

E os destaques da Rede Pampa não param por aí. O grupo de comunicação é o que ostenta o maior número de indicações no Prêmio Press 2022, com 25 finalistas indicados entre seus colaboradores e programas, celebrando, também, o maior número de profissionais de um único grupo midiático concorrendo ao Prêmio, com 18 indicações entre consagrados nomes da imprensa e jovens talentos.

Entre os destaques, a apresentadora Vera Armando, atuante há 26 anos na Pampa, concorre em duas categorias: “Locutora/Apresentadora de Notícias” e “Jornalista do Ano”. Flávio Dal Pizzol, da Rádio Grenal, é mais um dos grandes nomes do grupo gaúcho que integra os finalistas em duas categorias: “Comentarista de Rádio do Ano” (prêmio recebido em 2021) e “Jornalista do Ano”. Gustavo Victorino, integrante do casting da Rede Pampa há mais de 15 anos, que sagrou-se o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano, é o único dos finalistas a figurar em três categorias: “Comentarista de Televisão do Ano” (prêmio conquistado em 2019), “Comentarista de Rádio do Ano” e “Jornalista do Ano” (já conquistado em 2021).

Diversos outros nomes consagrados da Rede Pampa chegam como finalistas do Prêmio Press, que está na sua 23ª edição. Segundo o presidente do grupo de comunicação, Alexandre Gadret, “a liderança em tantas frentes do Prêmio Press 2022 retrata o protagonismo da Rede Pampa, alicerçado por mais de 52 anos de experiência no mercado”. Sobre tantos profissionais destacados como finalistas, Gadret ressalta: “Temos um enorme orgulho de apresentarmos diariamente ao mercado um elenco tão qualificado de jornalistas e radialistas, respaldados por grandes gestores e uma competente equipe de retaguarda que os fazem brilhar cada vez mais. São centenas de colaboradores comprometidos em levar comunicação de qualidade ao mercado. E o reconhecimento cada vez maior do público nos faz a certeza de que estamos no caminho certo”.

Os vencedores do Prêmio Press serão conhecidos no dia , no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Confira, a seguir, as categorias em que a Rede Pampa é representada:

REPÓRTER DE RÁDIO DO ANO

– Bruno Soares – Rádio Grenal

– Maria Eduarda Stolting – Rádio Pampa

REPÓRTER DE TELEVISÃO DO ANO

– Bruna Magalhães – TV Pampa

REPÓRTER DE JORNAL/REVISTA DO ANO

– Carolina Rodrigues – O Sul

COLUNISTA DE JORNAL/REVISTA DO ANO – Troféu Fernando Albrecht

– Flávio Pereira – O Sul

ESTAGIÁRIO DO ANO

– Jeandro Michael – TV Pampa

– Lorenzo Rivero – Rede Pampa/O Sul

– Nicolas Cordova – Rádio Grenal

COMENTARISTA DE TELEVISÃO DO ANO

– Ali Klemt – TV Pampa

– Gustavo Victorino – TV Pampa

COMENTARISTA DE RÁDIO DO ANO – Troféu Ruy Carlos Ostermann

– Flávio Dal Pizzol – Rádio Grenal

– Gustavo Victorino – Rádio Pampa

– Luiz Carlos Reche – Rádio Grenal

APRESENTADOR DE TELEVISÃO DO ANO

– Magda Beatriz – TV Pampa

APRESENTADOR DE RÁDIO DO ANO

– Luciano Coimbra – Rádio Grenal

JORNALISTA DE INTERNET

– Marcelo Warth – Portal O Sul

REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO DO ANO

– Rivelino Almeida – TV Pampa

LOCUTOR/APRESENTADOR DE NOTÍCIAS – Troféu Milton Ferretti Jung

– Paulo Cesar Carvalho – Rádio Grenal

– Vera Armando – TV Pampa

MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO DO ANO

– Atualidades Pampa – Rádio Pampa

– Dupla em Debates – Rádio Grenal

MELHOR PROGRAMA DE TELEVISÃO DO ANO

– Atualidades Pampa – TV Pampa

JORNALISTA DO ANO – TROFÉU SISTEMA FECOMÉRCIO-RS

– Flavio Dal Pizzol – Rádio Grenal

– Gustavo Victorino – TV Pampa

– Vera Armando – TV Pampa

