Inter Embaixador D’Alessandro doa 800 máscaras de proteção para Instituto do Câncer Infantil

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Foto: ICI/Divulgação

Em visita ao Instituto do Câncer Infantil na tarde desta quinta-feira (07), o camisa 10 do Inter, D’Alessandro fez oficialmente a doação de 800 máscaras estilizadas à instituição. O material foi entregue ao superintendente, Dr. Algemir Brunetto, e à gerente institucional Valéria Foletto. Os equipamentos auxiliam no combate a proliferação do novo coronavírus durante a pandemia.

Estão disponíveis três modelos adulto e infantil com as logos D’ALE10 (marca oficial do atleta) e ICI do mascote Leão da Coragem e com a palavra Coragem (símbolo da instituição). Cada unidade custa R$ 10,00 e o valor do combo é de R$ 25,00. Toda venda será revertida para o Instituto, que atende mensalmente 300 pacientes. Os interessados podem adquirir diretamente na sede, localizada à Rua São Manoel, 850, pelo telefone (51) 3331-8704 ou através do e-mail ici@ici.ong.

Desde outubro de 2019, D’Alessandro é embaixador do ICI para toda a América Latina e tem como missão participar de ações e projetos institucionais, no intuito de buscar novas parcerias e promover recursos para o combate ao câncer infanto-juvenil no continente.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

