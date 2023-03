Brasil Embratur aciona Polícia Federal para investigar caso de coaches americanos que ensinavam a “conquistar mulheres”

Americanos do Millionaire Social Circle oferecem "treinamento" por até US$ 50 mil para clientes. (Foto: Reprodução)

A Embratur afirmou que notificou a Polícia Federal e solicitou uma investigação sobre o caso do Millionaire Social Circle, um organização de coaches americanos que ofereciam cursos nos quais se ensinava a “conquistar” mulheres. O evento foi realizado em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, no fim de fevereiro. Algumas participantes alegaram que desconheciam o fato de que participariam de um curso de “pegação”.

“Não são bem-vindas em nosso País pessoas que desejam praticar crimes. O turismo para fins de exploração sexual fere nossas leis e quem o pratica será submetido à devida investigação, julgamento e punição”, diz a nota da Embratur.

O caso já é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do estado, o caso é investigado como “favorecimento de prostituição” ou outra forma de “exploração sexual”, que inclui agenciar, aliciar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher exploração sexual.

O inquérito policial foi aberto no 34º DP, depois que uma vítima, de 27 anos, se reconheceu em imagens divulgadas da festa e registrou o boletim de ocorrência pela Delegacia Eletrônica.

Os dois americanos que venderam e organizaram cursos sobre como conquistar mulheres, em São Paulo, cobram até US$ 50 mil aos clientes. Com a atual cotação do dólar, o valor do “treinamento” mais caro sai a cerca de R$ 264 mil. Na opção mais barata, é preciso desembolar US$ 12 mil para ter acesso às aulas, o equivalente a R$ 63 mil.

Mike Pickupalpha e David Bond, como se apresenta a dupla na internet, disponibilizam um “kit” montado para os aprendizes, que conta com camisinha, pílula do dia seguinte, chiclete e perfume com feromônio.

Intitulados como “Millionaire Social Circle” (Círculo Social de Milionários, na tradução em português), os coaches ensinam aos “alunos”, de diferentes países, técnicas de como se relacionar.

Além da versão brasileira do programa, que aconteceu no fim de fevereiro, também já aconteceram edições na Costa Rica (em fevereiro de 2022), Colômbia (julho de 2022) e Filipinas (agosto de 2022). A próxima etapa está marcada para acontecer na Tailândia, em agosto.

No Brasil, os encontros entre as mulheres e os participantes foram intermediados por aplicativos de namoro e pelas redes sociais. Na capital paulista, Pickupalpha e Bond promoveram uma festa que funcionou como uma espécie de “aula prática” de como “pegar” mulheres. O evento, feito na Zona Sul da cidade de São Paulo, contou com bebidas alcóolicas, comidas e até transporte gratuito para as “convidadas”.

