Por Julia Pompeo * | 30 de dezembro de 2021

Dirigente conversou com exclusividade com a Rádio Grenal Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

O vice-presidente de futebol do Inter, Emílio Papaleo Zin, falou com exclusividade para a Rádio Grenal na tarde da última quarta-feira (29). Na conversa, o dirigente colorado falou sobre o fim de ano dentro do clube, renovações de jogadores e até sobre contratações para a próxima temporada.

Logo de cara, Papaleo citou as movimentações de fim de ano e já projetou o 2022 colorado: “É um fim de ano como todos são nessa época, bem movimentado. O mercado está aberto. Estamos otimistas, estamos trabalhando e esperamos que 2022 seja um ano promissor.”

O vice de futebol também adiantou as questões envolvendo o lateral-esquerdo Moisés: “Nós estamos já definindo sua situação. Há uma tendência de que fique no clube. Na comparação com os melhores laterais esquerdos brasileiros, ele é o segundo ou o terceiro. É um jogador de grupo, que contagia.”

Ele também adiantou que atletas como Victor Cuesta e Rodrigo Lindoso, que estavam com seus contratos se encerrando ao fim do ano, também estão com suas renovações encaminhadas.

Outra pauta importante foi sobre Edenilson, o vice do Inter rasgou elogios ao camisa 8 e falou sobre uma possível saída: “Se vier uma proposta que atenda aos nossos interesses, é muito difícil segurar. Quando nos despedimos no final da temporada, conversei com ele e ele se demonstrou muito focado para o ano que vem.”

Por fim, Emilio Papaleo também conversou sobre Marinho e Wesley Moraes, jogadores que estão na mira do Inter: “Nós precisamos de um atacante pelo lado. Eu acho o Marinho um jogador extremamente interessante. É um bom nome, eu gosto. Sobre Wesley Moraes, eu não descartaria.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

