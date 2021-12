Inter Hoje no Talleres, Guilherme Parede elogia Medina e diz que o treinador tem tudo para dar certo no Inter: ”Muito inteligente”

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Atacante foi treinado por Alexander Medina no Talleres Foto: Divulgação / Talleres Foto: Divulgação / Talleres

Na última quarta-feira (29), Guilherme Parede, atacante do Talleres, da Argentina, falou com exclusividade à Rádio Grenal. Na conversa, o jogador deu detalhes sobre o estilo de Alexander Medina, novo técnico do Inter, e foi seu comandante no clube argentino.

”É um cara extraordinário, que me recebeu muito bem na Argentina. Ele pegou o time em uma situação muito complicada e conseguiu colocar na Sul-Americana. Tem bons números que mostram que faz um excelente trabalho.”

Parede chegou a comparar o treinador uruguaio com Odair Hellmann, que o comandou na sua passagem em Porto Alegre: ”Ele é muito parecido com o Papito. Totalmente intenso, longo. Ele quer que os jogadores saiam entendendo tudo. Procura passar o máximo que ele sabe.”

Ainda conversando sobre o novo técnico colorado, Parede deu detalhes sobre seu estilo: ”Ele não escuta o que vem de fora. Isso só vem para estressar, e ele é muito convicto no que fez. Gosta de jogar com ofensividade e não tem medo de arriscar. Vai se adaptar o quanto antes, pois é um cara muito inteligente.”

O atleta também ressaltou que Medina possa passar por algumas dificuldades em seu início de trabalho: ”É difícil entender o Brasileirão, é muito cansativo para os atletas. Lá, dificilmente jogávamos durante a semana, então tinha tempo para treinar. A paciência e a calma serão muito importante para ele. É outra cultura, outro futebol.”

Por fim, o atacante ainda lembrou sua passagem pelo Beira-Rio: “Tive altos e baixos, mas procuro tirar o melhor do que eu fiz. Joguei a maioria das partidas. A torcida pegou no meu pé na questão dos gols impedidos. Mas eu acredito no meu trabalho.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

