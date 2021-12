Inter Inter perdoa dívida do Bahia e encaminha permanência de Moisés

Por Leonardo Moll * | 29 de dezembro de 2021

Jogador deve permanecer em Porto Alegre para 2022 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Parece que a novela envolvendo o Inter e o lateral-esquerdo Moisés terá um final diferente do que era imaginado. O colorado acertou com o Bahia, dono dos direitos econômicos do atleta, a compra do jogador na tarde desta quarta-feira (29), e encaminhou uma grande reviravolta na negociação.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, depois de muitas negociações, envolvendo até o Corinthians, o tricolor baiano aceitou abater as dívidas com Inter envolvendo os atletas Danilo Fernandes e Zeca, e o colorado não precisará desembolsar nenhum valor pelo defensor.

Desta forma, Moisés volta a se juntar aos jovens Paulo Victor e Thauan Lara na lista de laterais-esquerdos para o técnico Alexander Medina em 2022. Nesta temporada, o jogador disputou 43 partidas e deu cinco assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

