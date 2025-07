Porto Alegre Quatro comportas de proteção contra as cheias localizadas no Cais Mauá, em Porto Alegre, são reabertas

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Passagens 1, 2, 4 e 6 foram reabertas em razão do recuo do nível do Guaíba Foto: Luciano Lanes/PMPA Passagens 1, 2, 4 e 6 foram reabertas em razão do recuo do nível do Guaíba. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reabriu, na manhã desta quinta-feira (3), quatro comportas do sistema de proteção contra as cheias em Porto Alegre.

As passagens 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, no Centro, foram reabertas em razão do recuo no nível do Guaíba. “A reabertura das comportas do Cais Mauá permite a retomada de todas as atividades na área portuária, sejam elas econômicas ou de mobilidade. Essas são as comportas que oferecem mais restrições à cidade. Por isso, foram as últimas a serem fechadas por causa da cheia, e as primeiras a serem reabertas com a redução do nível do Guaíba”, explicou o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

Em obras desde maio, as comportas 11, 12, 13 e 14 também foram fechadas nos últimos dias. Elas, contudo, só serão reabertas à medida em que as melhorias – sejam de fechamento definitivo ou substituição de portões – avançarem. A previsão é de que o fechamento definitivo das comportas 11 e 13, assim como metade da 14, seja concluído em seis meses. Já a substituição da passagem 12 e outra metade da 14 levará 10 meses.

“Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias até 2024, restam apenas 11. As passagens 3, 5 e 7 foram extintas, por meio da extensão do Muro da Mauá em concreto armado. Os portões 1, 2, 4 e 6 já passaram por melhorias de vedação e mobilidade. As demais se encontram em obras, com investimento de R$ 11 milhões”, informou a prefeitura.

