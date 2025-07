Dicas de O Sul Skate Day movimenta o Parque Chico Mendes, em Porto Alegre, com etapa do Circuito Gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

O evento reúne dezenas de competidores de diferentes faixas etárias e categorias Foto: Gabriel Maria/Divulgação O evento reúne dezenas de competidores de diferentes faixas etárias e categorias. (Foto: Gabriel Maria/Divulgação) Foto: Gabriel Maria/Divulgação

A pista de skate do Parque Chico Mendes, no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, será palco de uma grande celebração do esporte no domingo (6), com a realização do Skate Day.

O evento, que integra uma das etapas do Circuito Gaúcho de Skate 2025, conta com uma programação gratuita e inclusiva. Essa é a quarta edição consecutiva do Skate Day na pista do Chico Mendes.

“O esporte transforma vidas, e o skate é uma ferramenta poderosa de inclusão e protagonismo juvenil. Desde 2021, a gente vem fortalecendo essa tradição aqui no bairro Mario Quintana, valorizando nossos atletas e oferecendo um espaço seguro de convivência”, afirmou o vereador Giovane Byl (Podemos), que apoia a iniciativa.

O evento reúne dezenas de competidores de diferentes faixas etárias e categorias. A etapa também conta com o apoio de coletivos de skate, lideranças comunitárias e da Federação Gaúcha de Skate.

A programação começa pela manhã e segue ao longo do dia, com bateria de competições, oficinas, apresentações e atividades voltadas à juventude.

Serviço:

O que: Skate Day – Etapa do Circuito Gaúcho de Skate 2025

Quando: Domingo, 6 de julho, a partir das 9h, com premiação prevista para as 17h

Onde: Pista de skate do Parque Chico Mendes, em Porto Alegre

Evento gratuito

