O jogador de futebol Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal e do Liverpool, da Inglaterra, e seu irmão morreram em um acidente de trânsito na Espanha. A tragédia ocorreu nos arredores de Zamora, no Noroeste do país, na madrugada desta quinta-feira (3), pelo horário local – fim da noite de quarta (2) pelo horário de Brasília.

Segundo a Guarda Civil espanhola, o carro onde Jota, de 28 anos, e seu irmão, o também jogador de futebol André Felipe, do português Penafiel, de 26 anos, estavam saiu da pista após o pneu estourar durante uma ultrapassagem. O veículo, que pegou fogo, trafegava pela rodovia A-52.

De acordo com as autoridades, os dois morreram no local do acidente. Não havia mais ninguém no carro.