Inter Bruno Gomes realiza atividades após grave lesão

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

O jogador sofreu a lesão no empate contra o Guarany de Bagé, na estreia do Campeonato Gaúcho

Quase seis meses após romper os ligamentos do joelho esquerdo, o volante e lateral-direito do Inter Bruno Gomes voltou a aparecer no gramado do CT Parque Gigante, em Porto Alegre, ainda que sozinho, sem a companhia dos demais atletas. O jogador sofreu a lesão no empate contra o Guarany de Bagé, na estreia do Campeonato Gaúcho, em um lance que encerrou sua temporada antes mesmo de ela engrenar.

Desde então, Bruno tem cumprido um rigoroso cronograma de recuperação. Nas redes sociais, o Colorado publicou vídeos em que o jogador aparece realizando atividades com fita elástica ao lado do fisioterapeuta Thiago Pegoretti, indicando uma evolução no processo de reabilitação.

Apesar dos avanços, a expectativa médica é de que o retorno ao elenco aconteça entre setembro e outubro, já que esse tipo de lesão costuma exigir entre oito e nove meses de tratamento intensivo.

A ausência de Bruno foi sentida no setor direito do campo, onde sua versatilidade entre meio-campo e a lateral fazia diferença. Atualmente, o técnico Roger Machado tem dois nomes para suprir a ala direita: Braian Aguirre, que assumiu a titularidade durante esse período, e o recém-chegado Alan Benítez, contratado para reforçar o elenco. Já Nathan, que havia sido opção por empréstimo, retornou ao Santos após o fim do vínculo com o Colorado.

Bruno Gomes realiza atividades após grave lesão

2025-07-02