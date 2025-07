Inter Confira o que disse o lateral-direito Alan Benítez em sua chegada ao Inter

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Anunciado no mês passado, Alan Benítez já iniciou os trabalhos com o grupo colorado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Anunciado no mês passado como novo reforço para a lateral-direita da equipe do Inter, Alan Benítez já chegou a Porto Alegre e iniciou os trabalhos com o grupo. O atleta paraguaio, de 31 anos, firmou contrato com vínculo até dezembro de 2026. Em entrevista ao canal do clube, o jogador falou sobre as suas primeiras impressões no ambiente colorado.

“Estou muito feliz de chegar a uma equipe tão grande do Brasil e da América do Sul. Me receberam muito bem e as primeiras impressões que eu tenho do clube são muito boas. Tudo muito lindo e espero aproveitar ao máximo meu tempo aqui”, afirmou.

“Temos culturas parecidas, aqui e em Assunção, e o Óscar Romero (também paraguaio) está me ajudando na adaptação, assim como todos os companheiros que estão aqui. É um desafio muito grande estar no Inter. Uma equipe com uma grande torcida, o que traz muita responsabilidade, e espero estar à altura da situação e também do clube.”

Benítez falou sobre a expectativa de disputar a Libertadores e a Copa do Brasil. “Estou feliz também porque vamos enfrentar o Flamengo na Libertadores, uma equipe muito grande. Depois o Fluminense na Copa do Brasil. Acho que vão ser rivais muito difíceis, mas creio também que temos condições para ganhar deles.”

O lateral também brincou sobre os comentários feitos nas primeiras fotos dele postadas nas redes sociais do Colorado. “Eu vi os primeiros comentários da minha foto que dizem que sou um carcereiro (risos). Acredito que vou me dar muito bem com eles (os torcedores), eles vão encontrar muita raça em mim, então eu acho que isso vai agradar muito à torcida. Muita entrega, muito sacrifício pela camisa, muito amor também, e espero que continuem nos apoiando como sempre fizeram”, disse.

