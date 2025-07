Inter Inter vê recuperação de lesionados e conta com reforço para a lateral direita

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

O goleiro Sergio Rochet já foi liberado para atividades com os preparadores da posição. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O goleiro Sergio Rochet já foi liberado para atividades com os preparadores da posição. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com a segunda pior defesa da competição — à frente apenas do Juventude, de Caxias do Sul —, o Inter começa a ver sinais de alívio no departamento médico. Alguns dos principais jogadores lesionados estão próximos do retorno.

O goleiro Sergio Rochet já foi liberado para atividades com os preparadores da posição e deve estar à disposição para a retomada do Brasileirão após a pausa. Na defesa, Victor Gabriel voltou aos treinos com o grupo depois de se recuperar de uma ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo direito. Outro zagueiro em fase final de recuperação é Gabriel Mercado, que trata uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

A maior expectativa da torcida, no entanto, é pelo retorno do lateral-esquerdo Bernabei. Considerado um dos melhores da posição na última temporada, o argentino foi visto no gramado durante a reapresentação do elenco na semana passada. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda há mais de um mês, mas o clube trabalha com a possibilidade de tê-lo de volta na próxima rodada.

Além dos jogadores em recuperação, o Inter também conta com reforço no elenco. O lateral-direito paraguaio Alan Benítez, anunciado oficialmente nesta terça-feira (2), será inscrito a partir do dia 10, quando se abre a janela de transferências.

