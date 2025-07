Geral Paraguaio Alan Benítez é o primeiro reforço do Inter na janela do meio do ano

O atleta já chegou focado nos jogos decisivos da temporada contra o Flamengo, pela Libertadores, e o Fluminense, pela Copa do Brasil.

O Colorado anunciou seu primeiro reforço dessa janela do meio do ano: o paraguaio Alan Benítez. O lateral-direito, ex-Cerro Porteño, de 31 anos, apresenta números ofensivos discretos, com cinco gols e 15 assistências no total, sendo 3 gols e 5 assistências na última temporada.

O Inter aproveitou o fato de que seu contrato com o time paraguaio havia se encerrado e, por isso, não precisou pagar pela transferência. Apesar dos números modestos no setor ofensivo, o lateral se destaca pelo apoio ao ataque, velocidade, drible e qualidade nos cruzamentos.

Alan vestirá a camisa 23 do Colorado e revelou, no canal oficial do Inter, que contará com a ajuda de outro paraguaio, Óscar Romero, para facilitar sua adaptação. Ele comentou que a cultura local tem semelhanças com a de Assunção. O atleta já chegou focado nos jogos decisivos da temporada contra o Flamengo, pela Libertadores, e o Fluminense, pela Copa do Brasil, dois clubes brasileiros que participaram da Copa do Mundo de Clubes.

O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique, da Alemanha, enquanto o Fluminense segue nas quartas após eliminar a Internazionale, da Itália, e agora enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita. O reforço colorado não se intimidou com esses desafios e afirmou que serão jogos duros, mas acredita que a vitória pode, sim, vir para Porto Alegre.

