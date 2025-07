Geral Julho começa com centenas de municípios com temperaturas abaixo de zero; veja as mínimas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

No Rio Grande do Sul, a maioria das regiões registrou temperaturas mínimas negativas nessa terça-feira (1°). (Foto: Reprodução)

Julho começou com centenas de municípios com temperaturas abaixo de zero no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por conta de uma poderosa massa de ar frio de origem polar que atinge o Cone Sul da América do Sul desde o fim de semana, segundo informações da MetSul Meteorologia.

No Rio Grande do Sul, a maioria das regiões registrou temperaturas mínimas negativas nessa terça-feira (1°). Dados de estações meteorológicas de órgãos oficiais, universidades e de particulares mostram que mais de 200 municípios que possuem estações automáticas tiveram marcas negativas. Como vários não possuem estações, o número foi ainda maior.

A menor temperatura no Rio Grande do Sul foi de 7,3ºC abaixo de zero, na estação da Secretaria Estadual da Agricultura em estância no município de Livramento, na fronteira com o Uruguai. É a menor temperatura do ano até agora no estado.

Outras estações anotaram -6,2ºC em Soledade; -5,6ºC em Pinheiro Machado e Monte Alegre dos Campos; -5,4ºC em Rosário do Sul; -4,8ºC em Bom Jesus; -4,6ºC em São Marcos e São José dos Ausentes; -4,4ºC em São Gabriel e Vila Nova do Sul; -4,3ºC em Vacaria, Alegrete e André da Rocha; -4,2ºC em Fontoura Xavier, Carazinho e Ibirapuitã; -4,1ºC em Capão Bonito do Sul; e -4,0ºC em Campos Borges.

Os termômetros indicaram ainda -3,9ºC em Ernestina, Espumoso e Santa Rosa; -3,8ºC em Caxias do Sul, Pontão e Cambará do Sul; -3,7ºC em Dom Pedrito; Passo Fundo e Lagoa Vermelha; -3,6ºC em Não-Me-Toque e Getúlio Vargas; -3,5ºC em Muitos Capões, Quaraí e Júlio de Castilhos; -3,3ºC em São Francisco de Paula, Ronda Alta e Tupanciretã; -3,2ºC em Condor, Sertão e Venâncio Aires; e -3,0ºC em Farroupilha, Bagé e em Garibaldi.

Dezenas de outros municípios do Rio Grande do Sul anotaram mínimas nesta terça-feira entre -3ºC e 0ºC, destacando-se -2,8ºC em Gramado; -2,6ºC em Santiago e Erechim; -2,5ºC em Cruz Alta; -2,4ºC em Palmeira das Missões e Canguçu; -2,3ºC em Caçapava do Sul; -2,2ºC em Bento Gonçalves; -2,0ºC em Santa Maria e Encruzilhada do Sul; -1,5ºC em Santa Cruz do Sul; -1,4ºC em Uruguaiana; -1,2ºC em Jaguarão e Frederico Westphalen; e -0,6ºC em Pelotas.

Na região metropolitana de Porto Alegre, as mínimas nas estações automáticas da capital foram de 3,1ºC no Jardim Botânico e 2,9ºC em Belém Novo. Em cidades vizinhas e próximas fez -1,8ºC em Barra do Ribeiro; 0,3ºC em Viamão; 0,2ºC em Campo Bom; 0,4ºC em Novo Hamburgo; 1,2ºC em São Leopoldo; 1,5ºC em Gravataí; e 1,8ºC em Nova Santa Rita.

Em Santa Catarina, de acordo com dados de estações da Epagri-Ciram e prefeituras, as menores mínimas nesta terça foram de -6,7ºC em Bom Jardim da Serra; 6,1ºC em São Joaquim; -5,9ºC em Urupema; -5,5ºC em Urubici; e -3,9ºC em Painel.

2025-07-01