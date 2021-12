Inter Destaque com Medina no Talleres, Inter analisa situação do lateral-esquerdo Enzo Díaz

Por Andrei Severo * | 29 de dezembro de 2021

O lateral-esquerdo argentino foi considerado o melhor jogador na posição em 2021 Foto: Divulgação | Talleres Foto: Divulgação | Talleres

Após o anúncio como novo treinador do Inter, Cacique Medina já iniciou os trabalhos pensando na temporada de 2022. O lateral-esquerdo, Enzo Díaz, foi indicado pelo treinador uruguaio e pode reforçar o colorado. O jogador foi destaque na Argentina e trabalhou junto do técnico no Talleres, seu antigo clube.

Considerado o melhor jogador na posição durante a última temporada, Enzo Díaz tem 26 anos e atuou em 43 partidas em 2021, balançando as redes cinco vezes e contribuindo em seis assistências para gols.

Uma possível negociação com Enzo Diaz poderia travar a investida por Bustos, que atualmente está no Independiente e tem conversas com o River Plate. O limite de estrangeiros seria o principal empecilho para o colorado não dar continuidade com as duas negociações em simultâneo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

