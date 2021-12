Inter De olho no mercado europeu, Inter faz proposta por Wesley Moraes, atacante do Aston Villa

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Atacante está no radar colorado para 2022 Foto: Divulgação / Internet Foto: Divulgação / Internet

Mesmo sem anunciar nenhum reforço, o Inter segue se movimentando para a temporada de 2022. O colorado apresentou uma proposta na tarde desta segunda-feira (27) pelo atacante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa, e estava emprestado ao Club Brugge, da Bélgica.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, a oferta apresentada é de empréstimo com duração de apenas uma temporada, sem opção de compra no fim do contrato. Wesley, que tem em seu currículo uma convocação para a seleção brasileira, tem vínculo com o clube inglês até 2024.

Na Europa desde o início de sua carreira, o camisa 9 mostrou bastante destaque atuando na Bélgica, entre 2015 e 2019. Grandes atuações no país fizeram com que o centroavante se transferisse para o Aston Villa, da Inglaterra, na temporada 2019/20. Entretanto, uma grave lesão no joelho brecou a ascensão do jovem brasileiro na Premier League.

Em sete anos como profissional, Wesley Moraes tem 186 partidas disputadas, com 52 gols marcados. Sua temporada de maior protagonismo foi em 2018/19, quando em 48 jogos, balançou as redes em 17 oportunidades.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

