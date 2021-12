Inter Inter anuncia Alexander Medina como seu novo treinador para a temporada de 2022

Por Julia Pompeo * | 27 de dezembro de 2021

Técnico fechou com o colorado até o fim de 2022 Foto: Divulgação / Internet Foto: Divulgação / Internet

Alexander Medina é o novo técnico do Inter. Após pouco mais de uma semana de negociações, colorado enfim fechou com o treinador uruguaio. Anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (27) por meio de suas redes sociais do clube. Ele assinou até dezembro de 2022.

Depois de estar muito próximo do português Paulo Sousa, o Inter viu o agora ex-treinador da Seleção Polonesa acertar com o Flamengo, e logo mirou seus esforços para Medina, que havia acertado sua saída do Talleres, da Argentina, no início da semana.

Desta forma, o colorado apostará em um técnico estrangeiro pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, Eduardo Coudet iniciou na casa-mata vermelha e branca. Já em 2021, foi Miguel Angel Ramirez quem esteve no comando técnico no Beira-Rio. Além disso, Diego Aguirre é outro que se soma entre os estrangeiros.

Cacique Medina, como também é conhecido no futebol sul-americano, iniciou sua carreira em 2016, nas categorias de base do Nacional, do Uruguai. Em 2018, assumiu o comando da equipe profissional, onde permaneceu por uma temporada. Em 2019 acertou sua ida para o Talleres, onde ficou até o fim de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

