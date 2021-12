Inter Inter desiste de Paulo Sousa e volta a mirar Alexander Medina

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Após reviravoltas, Inter está próximo de acertar com o uruguaio Foto: Divulgação / Talleres Foto: Divulgação / Talleres

Ainda procurando por um técnico para a próxima temporada, o Inter tem passado por diversas reviravoltas e empecilhos que dificultaram nessa busca. Paulo Sousa, nome mais recente nas discussões para comandar a casamata, firmou acordo com o Flamengo. Sendo assim, Alexander Medina volta a ser o preferido.

Na última sexta-feira (24), véspera de Natal, notícias de que o Inter teria acertado com o português Paulo Sousa, atual técnico da seleção polonesa, passaram a circular na mídia. Porém, o clube gaúcho teria desistido do treinador para evitar entrar em leilão com o Flamengo, já que Jorge Jesus, nome favorito para os cariocas, permanecerá no Benfica.

A diretoria colorada agora trabalha para fechar acordo com o uruguaio Alexander Medina, recém saído do Talleres, que também já estava na pauta. As conversas já estão avançadas e o anúncio deve ocorrer na próxima segunda-feira (27). Se confirmado, Medina assinará com o Inter por um ano, com prioridade para o colorado ampliar no caso de um retorno positivo.

Cacique, como também é conhecido, iniciou sua carreira na base do Nacional (URU), em 2017. Um ano depois, o treinador assumiu a equipe profissional do clube e desde 2019 trabalhava na Argentina, liderando a equipe do Talleres (ARG).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

