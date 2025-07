Grêmio Grêmio fecha parceria inédita com clube de futebol do Vietnã

6 de julho de 2025

O acordo promoverá o intercâmbio de atletas vietnamitas em Porto Alegre. Foto: VFP/Nhat Bac

Em meio aos discursos do Brics, grupo formado por 11 países, criado para fortalecer a cooperação entre grandes economias emergentes, uma parceria inédita entre o Grêmio e o Ho Chi Minh City Football Club, do Vietnã, foi formalizada no Rio de Janeiro nesse sábado (5).

O acordo promoverá o intercâmbio de atletas vietnamitas em Porto Alegre. Válido inicialmente por um ano, a inciativa prevê remuneração de aproximadamente 700 mil dólares ao Grêmio e poderá ser prorrogado por mais dois anos. A parceria foi oficializada em um dos locais que sediaram os fóruns paralelos do evento, com a presença do presidente do Grêmio Alberto Guerra e do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh.

Ao todo, 18 atletas das categorias de base e dois profissionais da comissão técnica do clube vietnamita permanecerão por um ano no Grêmio, onde conhecerão a metodologia de trabalho e aprimorarão técnicas e conceitos aplicados no futebol brasileiro.

O presidente do Tricolor, Alberto Guerra, celebrou a iniciativa. “Além dos recursos que serão pagos ao Grêmio, é uma excelente oportunidade para ampliar nossa marca na Ásia, um mercado em expansão no futebol mundial. Estamos felizes por abrir mais uma janela de exposição para o Clube”.

Treino

Na manhã deste domingo, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, o grupo de atletas do Tricolor fez nova sessão de trabalhos com foco no retorno aos jogos na temporada 2025, já tendo como primeiro compromisso a decisão da Recopa Gaúcha na Arena, na terça-feira, às 19h30.

O elenco fecha os preparativos para buscar o Pentacampeonato da Recopa Gaúcha na manhã desta segunda-feira, para os últimos ajustes antes do duelo diante do São José.

