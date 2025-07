Rio Grande do Sul Casal morre após carrinho elétrico cair em lago de parque na Serra gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Um homem e uma mulher, ambos de 61 anos, teriam caído dentro de um dos lagos com um carrinho elétrico de passeio. Foto: Divulgação/Mátria Parque de Flores Um homem e uma mulher, ambos de 61 anos, teriam caído dentro de um dos lagos com um carrinho elétrico de passeio. (Foto: Divulgação/Mátria Parque de Flores) Foto: Divulgação/Mátria Parque de Flores

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas pessoas morreram na tarde desse sábado (5) em um acidente no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha. Um homem e uma mulher, ambos de 61 anos, teriam caído dentro de um dos lagos do estabelecimento com um carrinho elétrico de passeio.

Conforme a delegada Fernanda Aranha, que conduz as investigações pela Polícia Civil de Gramado, o casal estava no veículo, alugado dentro do próprio parque, quando o veículo caiu, levando ambos a óbito no local. O Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula removeu os corpos das vítimas. A Polícia Civil informou que irá ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança para entender as circunstâncias que levaram à queda do veículo e às mortes.

O carrinho foi apreendido, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos legais. Em nota publicada nas redes sociais, o Mátria Parque de Flores lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o suporte necessário às autoridades.

Confira a nota do parque

“É com profundo pesar que o Mátria Parque de Flores informa que, na data de hoje, ocorreu um acidente envolvendo um veículo dentro das dependências do parque. Desde os primeiros instantes, nossa equipe prestou todo o suporte necessário às pessoas envolvidas além de acionar e colaborar de forma imediata e integral com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos. Neste momento de dor, expressamos nossa mais sincera solidariedade as famílias impactadas por esse episódio tão triste. Compartilhamos sentimento de luto e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Em respeito à família e a todos os nossos visitantes, o parque estará fechado neste domingo dia 6 de julho de 2025.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/casal-morre-apos-carrinho-eletrico-cair-em-lago-de-parque-na-serra-gaucha/

Casal morre após carrinho elétrico cair em lago de parque na Serra gaúcha

2025-07-06