Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Também estão sendo abertos 142 leitos de suporte ventilatório pulmonar. Foto: Rogério Santana/GovRJ

O governo gaúcho vai ampliar de 400 para 500 o número de leitos disponíveis para o Programa Inverno Gaúcho com Saúde. Os 100 novos leitos vão reforçar a rede de saúde do Rio Grande do Sul nesta época do ano em que se verifica o aumento da demanda de pacientes com doenças respiratórias.

De acordo com o Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE), os 100 novos leitos, que representam um aumento de 25% em relação ao número anunciado anteriormente, serão financiados com os recursos já destinados para o Inverno Gaúcho com Saúde.

Na última segunda-feira (30), foi publicado no Diário Oficial do Estado a liberação de R$ 16,9 milhões, valor que será pago em três meses e que corresponde aos primeiros 191 leitos já abertos em 20 hospitais, sendo 47 deles de tratamento intensivo (UTI). Também estão sendo abertos 142 leitos de suporte ventilatório pulmonar. Desses, 129 são destinados para pacientes adultos e 13 para pacientes pediátricos.

“Com um inverno mais rigoroso do que nos anos anteriores, avaliamos que há necessidade de um reforço no número de leitos abertos. Com esse suporte, a rede de saúde estará mais preparada para um aumento da demanda de pacientes”, explicou a diretora do DGAE, Lisiane Fagundes.

Lançado em maio, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde destinou R$ 133,1 milhões para fortalecer a assistência à saúde durante o período mais crítico do ano: o inverno. Os recursos serão aplicados na abertura de leitos clínicos, de suporte ventilatório e de tratamento intensivo, além dos que integram os contratos regulares, na compra de materiais e medicamentos para os hospitais e no apoio à rede de atenção básica.

Além dos leitos temporários do programa, que possuem habilitação estadual, está prevista a criação de leitos permanentes com habilitação federal, os quais ficarão disponíveis mesmo com o final do inverno, contribuindo para a ampliação da rede de atendimento no Estado.

2025-07-06