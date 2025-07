Porto Alegre Acampamento Farroupilha: inicia nesta segunda o prazo para pagamento da taxa de inscrição dos piquetes

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

O evento acontece de 1º a 21 de setembro. Foto: César Lopes/PMPA O evento acontece de 1º a 21 de setembro. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

Um dos principais festejos do calendário cultural do Rio Grande do Sul, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá o pagamento da taxa de inscrição dos piquetes homologados nesta semana. Na edição 2025, os inscritos devem realizar o pagamento nesta semana, entre a segunda (7) e a sexta-feira (11), na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 333 (Parque Harmonia – Estância Harmonia). O horário de funcionamento será das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

O evento acontece de 1º a 21 de setembro. Para piquetes tradicionais, R$ 1.200 à vista ou em duas vezes no cartão de crédito. Para piquetes associações/empresas, R$3 mil à vista ou em duas vezes no cartão de crédito.

Os valores são destinados ao custeio de consumo de energia elétrica, consumo de água, recolhimento de resíduos sólidos e sanitários, de forma rateada por metro quadrado ocupado entre todas as estruturas montadas. Os banheiros químicos estão sendo licitados pela prefeitura.

A documentação necessária no ato de pagamento consiste em um documento original com foto válida em território nacional; comprovante de endereço e ata da patronagem do piquete válida.

O pagamento da taxa de inscrição e a assinatura do contrato deverão ser efetuados somente pelo representante legal do piquete. As tarifas administrativas, juros de parcelamento/pagamento em cartões de crédito e/ou débito serão de responsabilidade dos locatários.

O Acampamento recebeu 253 inscrições de piquetes para a edição deste ano. São 62 manifestações de interesse a mais que no evento do ano passado, o que representa uma alta de 35%. Já a montagem das estruturas tem início marcado para os dias 9 de agosto (números ímpares) e 16 de agosto (pares).

Homenagens

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e radicado em Porto Alegre, Darcy Fagundes (1924-1984) foi poeta, declamador, ator e comunicador, além de um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho no rádio, televisão e cinema. Dentre suas facetas mais conhecidas está a de apresentador do programa radiofônico “Grande Rodeio Coringa”, na antiga rádio Farroupilha.

Já o patrono da edição 2025 do Acampamento é Mário Barboza de Mattos, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico que esteve presente nos primórdios do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Ele completará 101 anos de idade no dia 12 de dezembro.

“Natural de Pelotas [Região Sul do Estado] e primo do folclorista Barbosa Lessa [1929-2002], Mattos tem uma trajetória marcada por contribuições significativas à cultura do Estado”, ressaltou a Comissão dos Festejos ao escolher o homenageado.

Já a canção-tema é “O Vaqueano do Rádio”, com letra de Fernando Espindola e música de Lucas Mello e Thomas Facco, em interpretação do grupo Alma Gaudéria. Sua escolha se deu entre 11 concorrentes, inscritas a partir de chamada pública e com seleção no dia 29 de maio, com os votos dos integrantes do colegiado responsável pela organização do evento, com o apoio do Instituto Estadual de Música (IEM-RS).

2025-07-06