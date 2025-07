Porto Alegre Assembleias do Orçamento Participativo começam nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As reuniões seguem até o dia 11 de agosto Foto: Cesar Lopes/PMPA As reuniões seguem até o dia 11 de agosto. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rodada de 2025 do Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (7) e segue até o dia 11 de agosto. Após serem canceladas em 2024 por causa da enchente que deixou boa parte da cidade embaixo d’água, as reuniões serão retomadas com o diferencial de ter a Usina do Gasômetro como sede das assembleias temáticas e a da região Centro.

A abertura da rodada se dará com as assembleias temáticas e da região Centro na Usina, de 7 a 16 de julho. Após este período, são realizadas as demais reuniões regionais, até 11 de agosto, completando-se o ciclo com as 6 temáticas e 17 regiões do OP.

Durante as reuniões, a população da cidade se mobiliza para apresentar suas questões aos representantes do governo, para eleger os seus conselheiros e definir o número de delegados para o ciclo 2025/2026, além de definirem as prioridades de investimentos para o orçamento de 2026. Os encontros ocorrem, durante a semana, a partir das 19h, e, nos sábados, o início é às 15h.

“É um momento importante, após o período da enchente, no ano passado, quando celebramos os 35 anos do OP sem assembleias. Agora, com certeza, retornaremos com bastante mobilização das comunidades e em um local emblemático para a cidade, que é a Usina do Gasômetro”, destaca o secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (Smgov), Cassio Trogildo.

As inscrições de chapas para concorrer às vagas de conselheiros das regiões e temáticas devem ser realizadas até sete dias úteis antes de cada assembleia. Para as temáticas, as inscrições são realizadas na Coordenação das Subprefeituras, na SMGOV – 12º andar do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela, que fica na rua João Manoel, 157 – Centro Histórico. Já as inscrições das regiões devem ser entregues na respectiva subprefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/assembleias-do-orcamento-participativo-comecam-nesta-segunda-feira-em-porto-alegre/

Assembleias do Orçamento Participativo começam nesta segunda-feira em Porto Alegre

2025-07-06