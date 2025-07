Inter Novo reforço do Inter, Alan Benítez é apresentado oficialmente no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Com 31 anos, o atleta paraguaio firmou contrato com vínculo até dezembro de 2026. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Novo reforço para o elenco do Inter na temporada, o lateral-direito Alan Benítez foi apresentado oficialmente nessa sexta-feira (4) na sala de imprensa do Beira-Rio. Com 31 anos e contrato com vínculo até dezembro de 2026, o atleta paraguaio vestiu a camisa 23 e se mostrou confiante para encarar os desafios pelo clube gaúcho.

Questionado sobre a recepção do grupo após os primeiros treinos com o elenco, Benítez destacou a forma como foi acolhido. “Encontrei um grupo muito bom e todos e me receberam muito bem desde os brasileiros até os estrangeiros. Também tive uma conversa com o professor Roger (Machado) e estou muito feliz de estar aqui”, disse.

Sobre suas caraterísticas, Benítez falou sobre as virtudes ofensivas e defensivas. “Sei do nível do futebol brasileiro. Gosto de atacar muito, de se aproximar dos atacantes, mas também defendo bem.”

“Vou deixar tudo aqui, sei do tamanho do Inter e da história do clube. Vamos fazer todo esforço para passar de fase nas competições que temos”, projetou Alan Benítez sobre a sequência da temporada.

O atleta também relatou que não teve dificuldade para aceitar a proposta do Inter. “O Inter é um dos maiores times do Brasil e da América do Sul. E a liga aqui é a melhor do continente. A decisão já estava tomada antes”, afirmou.

“Sei que não estamos numa boa posição agora (no Brasileirão), mas acredito que temos um grupo muito forte para sair dessa situação.” Questionado sobre uma possível necessidade de mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, o jogador declarou: “Nada, não vou precisar, já estou pronto para jogar. Tenho que aproveitar as oportunidades que o professor me der”.

Anunciado no mês passado como novo reforço para a lateral-direita da equipe do Inter, Alan Benítez iniciou nesta semana os trabalhos com o grupo. Natural de Assunção, Paraguai, Alan Benítez iniciou sua carreira profissional no Club Libertad em 2013. Ao longo de sua trajetória, acumulou passagens por clubes como Rubio Ñu, Benfica B, Olimpia, Minnesota United e Cerro Porteño. O lateral também possui experiência internacional, tendo representado a Seleção Paraguaia.

