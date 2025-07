Esporte Mundial de Clubes: Fifa tenta evitar fiasco de público em Fluminense x Chelsea e vende ingressos por R$ 70

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Para evitar mostrar arquibancadas vazias nas transmissões, a Fifa já havia reduzido o preço das entradas em jogos anteriores. Foto: Reprodução/Fluminense Para evitar mostrar arquibancadas vazias nas transmissões, a Fifa já havia reduzido o preço das entradas em jogos anteriores. (Foto: Reprodução/Fluminense) Foto: Reprodução/Fluminense

Restam somente quatro equipes no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos. Em teoria, os três jogos restantes – semifinais e final – deveriam atrair maior atenção do público. Mas não é o que acontece no país que no próximo ano também será uma das sedes da Copa do Mundo, ao lado de Canadá e México.

A fim de evitar um fiasco na semifinal entre Fluminense e Chelsea, agendada para as 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (8), no Metlife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, a Fifa reduziu drasticamente o valor das entradas a menos de 72 horas do confronto, segundo o The Athletic, suplemento esportivo do The New York Times.

De acordo com a publicação, os bilhetes com preços mais baixos passaram a ser vendidos, no sábado, por apenas US$ 13,40, pouco mais de R$ 72 – o valor inicial era US$ 473,90, o equivalente a R$ 2.563, uma variação de 97,2%. Para comparação, o preço é menor do que o de um copo de cerveja no estádio que será palco da partida: US$ 14.

A Ticket Master, parceira da Fifa na comercialização dos ingressos, adotou valores dinâmico durante a competição, isto é, se a procura é baixa, o valor cai, se a demanda cresce, o preço sobe. O método também deverá ser utilizado na Copa do Mundo de 2026.

Para evitar mostrar arquibancadas vazias nas transmissões, a Fifa já havia reduzido o preço das entradas em jogos anteriores, em decorrência da baixa procura. Os confrontos entre Fluminense e Al-Hilal, em Orlando, e Chelsea x Palmeiras, na Filadélfia, chegaram a custar US$ 11, ou seja, R$ 59, menos do que o clube alviverde cobra em uma partida do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque.

O Real Madrid tem sido uma das exceções no Mundial e atrai mais de 60 mil expectadores, em média, por jogo – 76.611 pessoas acompanharam no estádio a vitória sobre o Borussia Dortmund, em Nova Jersey, nas quartas de final. Assim, o preço da outra semifinal, entre o clube espanhol e o campeão europeu PSG, começa em US$ 199,90 – R$ 1.081 – no intervalo do jogo dos espanhóis nas quartas de final, embora na quarta-feira um assento no mesmo espaço fosse comercializado por US$ 978 (R$ 5.280).

Suspensões e problemas

A vitória diante do Al-Hilal transformou o Fluminense em semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Porém, após as comemorações, o técnico Renato Portaluppi terá que buscar soluções dentro do elenco para escalar a equipe diante do Chelsea. Isso porque, devido a suspensões, o Tricolor terá sua sexta formação diferente em seis jogos na competição.

O Fluminense não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli. Os dois estavam pendurados, receberam cartões amarelos e serão desfalques.

De acordo com o regulamento, todos os cartões zeram a partir da semifinal. Ou seja, no próximo jogo, o time entrará em campo sem pendurados. Mas primeiro Renato terá que lidar com as suspensões de Freytes e Martinelli. O treinador diz que não é uma preocupação e que confia em todos do elenco.

“Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra, continua o ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo. Ninguém se prepara em três dias. Todo dia eu cobro intensidade nos treinamentos, atenção na hora dos vídeos. Porque depois, um deles estará jogando”, disse o treinador.

Em tese, Thiago Santos e Hércules tendem a ser os substitutos naturais de Freytes e Martinelli, respectivamente. Porém, existe a chance de Renato Gaúcho também mudar o esquema tático, deixando os três zagueiros de lado e voltando a ter uma trinca de volantes.

Neste caso, Ignácio faria dupla com Thiago Silva, e Bernal entraria no lugar de Martinelli. Com isso, abriria mais uma vaga no meio-campo ou no ataque, que poderia ser preenchida com Canobbio.

Desde a estreia na Copa do Mundo de Clubes, Renato não repetiu escalações. Mas há um diferencial: apenas uma troca foi feita por questões físicas — a de Thiago Silva, que ficou no banco de reservas contra o Mamelodi Sundows devido a dores musculares. A outra foi por suspensão — Renê diante do Al-Hilal. Todas as outras foram por opção do treinador.

2025-07-06