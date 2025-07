Rio Grande do Sul Aeroporto Salgado Filho quase triplica número de voos internacionais no primeiro semestre de 2025

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

O avanço é atribuído também aos investimentos da Campanha Nacional do Turismo do Plano Rio Grande. Foto: Divulgação/Fraport O avanço é atribuído também aos investimentos da Campanha Nacional do Turismo do Plano Rio Grande. (Foto: Divulgação/Fraport) Foto: Divulgação/Fraport

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, registrou um crescimento expressivo no número de voos internacionais no primeiro semestre de 2025. Segundo a Fraport, administradora do terminal, a quantidade de partidas com destino ao exterior saltou de 10, em janeiro, para 27 em junho — um aumento de 170%.

A expansão ocorre após a reabertura completa da pista em dezembro de 2024, que havia sido interditada devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Desde então, oito rotas internacionais foram criadas ou retomadas, conectando Porto Alegre a cidades como Buenos Aires, Lima, Santiago e Lisboa.

O avanço é atribuído também aos investimentos da Campanha Nacional do Turismo do Plano Rio Grande, programa coordenado pelo governo estadual com o objetivo de reconstruir e fortalecer o estado. Lançada em setembro de 2024, a campanha destinou R$ 30 milhões para ações de promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico, com foco em experiências culturais, gastronômicas e naturais.

Entre os destaques da retomada, a Copa Airlines voltou a operar, ainda em 2024, voos diretos entre Porto Alegre e Cidade do Panamá, com quatro frequências semanais. Já em janeiro de 2025, a Latam restabeleceu as rotas para Santiago e Lima, ambas com três decolagens por semana.

Em março, a Aerolíneas Argentinas reativou a rota para Buenos Aires, seguida pela Gol, que passou a operar o mesmo trecho em maio. A Latam também planeja lançar um novo voo direto para a capital argentina até setembro. Em abril, foi a vez da TAP Air Portugal retomar os voos para Lisboa, que haviam sido suspensos após as enchentes.

Durante o inverno, duas rotas sazonais ampliam as opções para os passageiros: a Azul passou a oferecer voos para Bariloche, na Argentina, e a Sky Airline, para Santiago. A expectativa é de que, até julho, o total de frequências semanais chegue a 33.

A ampliação da malha aérea internacional deve impulsionar o turismo no Estado e beneficiar setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

