Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Wesley Moraes chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2019. (Foto: Arquivo/CBF)

Além da busca por um novo técnico, a direção do Inter se mobiliza para contratar o centroavante mineiro Wesley Moraes, 25 anos e que atua desde 2015 no Brugge, da Bélgica, embora vinculado ao Aston Villa, da Inglaterra. Ele já foi convocado para dois amistosos na Seleção Brasileira em 2019 – justamente o último ano em que marcou gol, fato que é motivo de ressalvas.

Sua carreira acumula 184 partidas, com 52 gols e 15 assistências, em uma trajetória que começou de forma promissora, chegou ao altíssimo nível mas acabou prejudicada por uma lesão grave no joelho, há mais de dois anos. Apesar de estar em baixa no momento, especula-se que São Paulo, Palmeiras e Flamengo também colocaram o atleta em seus radares.

Wesley despontou nas categorias de base do Itabuna (BA), ele não chegou a atuar profissionalmente no Brasil. Acabou parando no Trencin, da Eslováquia, depois de passagens por equipes de base na Europa. De 2015 a 2019, vestiu a camisa do Brugge, sendo negociado para o futebol inglês por 25 milhões de euros, mais cara contratação na história do Aston Villa. As informações são da Rádio Grenal (95.9 FM).

Patrick na mira do Fluminense

Na imprensa carioca, fala-se que o volante colorado Patrick, 29 anos, está na mira do Fluminense, com o aval do técnico Abel Braga – com quem trabalhou em 2020 na campanha que deu ao Inter o vice-campeonato nacional. Mas um eventual negócio é tratado com evasivas, pois a direção do clube gaúcho só estaria disposta a envolvê-lo “em um grande negócio”.

O jogador tem contrato com o Inter até 2022 e, de acordo com fontes extraoficiais, também já foi alvo recentes do São Paulo. Em entrevista recente a um jornalista do Rio de Janeiro, ele deixou o assunto em aberto:

“Sim, tem conversas nesse sentido. Eu acredito que consultas assim são normais nessa época do ano, acontece, mas não há nada concreto. Estou focado no Inter e a intenção é cumprir o meu contrato. É claro que, se houver alguma coisa, que seja o melhor para ambos. A gente está aberto a isso, então o jeito agora é aguardar os próximos capítulos”.

Yuri e Edenilson também interessam

Além de Patrick, outros dois destaques do Beira-Rio despertaram o interesse de outros clubes. Trata-se de um jovem e de um mais veterano: o atacante Yuri Alberto, 20 anos, e o volante Edenilson, 32.

No primeiro caso, o artilheiro colorado de 2021 (19 gols) tem sido sondado pelo Palmeiras, por exemplo, mas a pedida da direção do Saci (20 milhões de euros) acabou desmotivando os paulistas.

Trata-se de um valor mais condizente com o bolso de clubes europeus e por aí que pode sair o destino do jogador – no momento, ganha força a hipótese de que Yuri permaneça em Porto Alegre até o fim do primeiro semestre, sendo então negociado para o Exteror.

Já no caso de Edenilson, uma proposta teria sido feita pelo Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão deste ano. Conforme fontes ligadas ao futebol gaúcho e mineiro, também é provável que o atleta continue no Parque Gigante. Mas se pintar uma oferta considerada irrecusável pelos cartolas, ele deve deixar o Inter.

