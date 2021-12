Porto Alegre Novas linhas de ônibus ligarão bairros de Porto Alegre à orla do Guaíba nos sábados, domingos e feriados

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As linhas atenderão os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre. Foto: Divulgação Itinerários passam pelas principais avenidas de circulação do transporte coletivo na capital gaúcha. (Foto: Fernanda Leal/Arquivo/PMPA) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (25), a população de Porto Alegre passou a contar com seis novas linhas de ônibus ligando bairros das Zonas Sul, Norte e Leste à orla do Guaíba. A opção está disponível somente aos sábados, domingos e feriados.

Os itinerários têm as seguintes denominações: “O 171” (Orla Ponta Grossa/Serraria), “O 210” (Orla/Restinga Nova), “O 398” (Orla/Pinheiro), “O 491” (Orla/Passo Dorneles), “O 627” (Orla/Agostinho) e “O 662” (Orla/Rubem Berta).

Ao todo, são 37 viagens das 13h40min às 20h40min, com intervalo médio de 20 minutos entre as viagens. Já o intervalo entre viagens atendendo cada bairro será de duas horas. Os itinerários atenderão as principais avenidas de circulação do transporte coletivo na capital gaúcha.

Isso inclui as avenidas Assis Brasil, Farrapos, Baltazar de Oliveira Garcia, Bento Gonçalves, Osvaldo Aranha, Protásio Alves, João Pessoa, Azenha, Cavalhada, Juca Batista, Edgar Pires de Castro, João Antônio da Silveira, Wenceslau Escobar e Coronel Marcos, além das estradas da Serraria, Ponta Grossa e João de Oliveira Remião/Rodovia do Trabalhador).

A ampliação de alternativas para quem deseja ir até a orla ou sair da região para outras áreas mais distantes na cidade está inserida em uma série de medidas colocadas em prática nas últimas semanas para dar conta da demanda de passageiros. Horários e itinerários podem ser conferidos em link no site portoalegre.rs.gov.br ou por meio de aplicativos

As linhas

– “O 171” (Orla/Ponta Grossa/Serraria): saídas da Ponta Grossa às 14h, 16h e 18h, com retorno a partir da orla do Guaíba às 15h, 17h e 19h.

– “O 210” (Orla/Restinga Nova): itinerários a partir da Restinga Nova às 15h, 17h e 19h, com saídas da orla do Guaíba às são 16h, 18h e 20h.

– “O 398” (Orla/Pinheiro): embarques na parada 21 da Lomba do Pinheiro às 15h20min, 17h20min e 19h20min, com retorno a partir da orla do Guaíba às 16h20min, 18h20min e 20h20min.

– “O 491” (Orla/Passo Dorneles): horários de partida no Passo Dorneles às 14h20min, 16h20min e 12h20min, com embarques de volta na orla do Guaíba às 15h20min, 17h20min e 19h20min.

– “O 627” (Orla/Agostinho): coletivos saindo do terminal Parque dos Maias às 13h40min, 15h40min, 17h40min e 19h40min, com trajeto inverso às 14h40min, 16h40min, 18h40min e 20h40min.

– “O 662” (Orla/Rubem Berta): partidas do Rubem Berta às 14h40min e 16h40min, com retorno da orla do Guaíba para o bairro às 15h40min, 17h40min e 19h40min.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre