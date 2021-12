Tecnologia Quer saber qual celular funciona com 5G no Brasil? Anatel divulga lista

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

A expectativa é de que o sinal comece a chegar para os consumidores finais até o meio do ano que vem. (Foto: Reprodução)

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou nesta semana uma lista de aparelhos compatíveis com a rede móvel 5G. Depois do leilão, a expectativa é de o sinal comece a chegar para os consumidores finais até o meio do ano que vem.

Entre os celulares homologados, estão os modelos mais recentes de iPhones, aparelhos da Xiaomi, Motorola e Samsung, além de alguns da Asus, Nokia, Realme e TCL. Ao todo, são 49 modelos.

Para não cair em ciladas, a Agência ressalta que a homologação é pré-requisito para uso e comercialização de produtos no Brasil. O consumidor deve ficar atento. A homologação é importante porque ela garante que os eletrônicos foram submetidos a testes que buscam impedir riscos, como superaquecimento, explosão, radiação ou interferências em outros sinais de comunicação, por exemplo.

Um produto não homologado é vendido por preços muito abaixo dos demais praticados no mercado, o que pode atrair o cliente, mas saiba que essa venda é ilegal. Para garantir que o seu aparelho não seja ilegal, você deve checar a presença de um selo da Anatel ou número de certificação no corpo do celular, que também pode estar na caixa.

Com esse número de certificação, você pode conferir diversas informações sobre seu smartphone no Portal Mosaico da Anatel pelo site sistemas.anatel.gov.br/mosaico.

Na lista de aparelhos homologados, a Anatel informa que o modo de operação dos aparelhos é de 5G, e apenas três vão funcionar com o 5G DSS, que utiliza frequências usadas pelo 3G e pelo 4G. São eles: Samsung Galaxy Z Fold 2, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro.

Confira os modelos:

Apple

iPhone 12

iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max

Xiaomi

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 11

Poco F3

Poco M3 Pro

Redmi Note 10 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Samsung

Galaxy A32 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M52

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Asus

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Zenfone 7

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

Nokia

Nokia G50

Motorola

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G100

Moto G200

Moto G50 5G

Moto G71

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Realme

Realme 7 5G

Realme 8 5G

Realme GT Master Edition

TCL

TCL 20 Pro 5G

