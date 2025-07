Tecnologia Fábrica de Chips Nvidia é a primeira empresa na história a atingir avaliação de mercado de 4 trilhões de dólares

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Nvidia fabrica chips usados para treinar modelos de inteligência artificial, como o do ChatGPT. Foto: Reprodução A Nvidia fabrica chips usados para treinar modelos de inteligência artificial, como o do ChatGPT. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fabricante de chips Nvidia alcançou a marca de US$ 4 trilhões (R$ 21,8 trilhões) em valor de mercado na quarta-feira (9), tornando-se a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir esse patamar.

A valorização dos papéis acompanha o movimento de contínua demanda por tecnologias de inteligência artificial do mundo e consolidam a empresa como uma das ações mais favorecidas de Wall Street até o momento.

A Nvidia atingiu um valor de mercado de US$ 1 trilhão (R$ 5,5 trilhões) pela primeira vez em junho de 2023 e o aumento continuou inabalável, com seu valor de mercado mais do que triplicando em cerca de um ano – mais rápido do que a Apple e a Microsoft, as únicas outras empresas norte-americanas com um valor de mercado de mais de US$ 3 trilhões (R$ 16,4 trilhões).

A Microsoft é a segunda maior empresa dos EUA, com uma capitalização de mercado de US$ 3,75 trilhões (R$ 20,5 trilhões).

A Nvidia ganhou cerca de 74% desde as mínimas atingidas em abril, quando os mercados globais foram abalados pela onda de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No entanto, o otimismo em relação aos parceiros comerciais que fecharam acordos com os EUA tem elevado as ações ultimamente, com o S&P 500 atingindo uma máxima histórica.

A Nvidia tem um peso de 7,3% no S&P 500, o maior do índice. Apple e Microsoft respondem por cerca de 7% e 6%, respectivamente.

O que a Nvidia faz?

A Nvidia fabrica chips usados para treinar modelos de inteligência artificial, como o do ChatGPT, que exigem muita capacidade computacional. Entre os clientes da empresa, estão praticamente todas as gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify.

Antes de dominar os chips de inteligência artificial, a empresa era completamente dedicada às placas de vídeo, que servem para melhorar a qualidade dos gráficos em jogos e vídeos. Foi nesse segmento, originalmente, que ela ganhou prestígio mundial.

O diferencial da Nvidia no mercado é que a empresa trabalha e domina a produção de um tipo de processador chamado GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), que é o processador mais utilizado para o treinamento de inteligência artificial.

O boom da IA generativa iniciado com o lançamento do ChatGPT, por sua vez, impulsionou empresas a desenvolverem suas próprias inteligências artificiais, o que resultou no crescimento acelerado da Nvidia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/fabrica-de-chips-nvidia-e-a-primeira-empresa-na-historia-a-atingir-avaliacao-de-mercado-de-4-trilhoes-de-dolares/

Fábrica de Chips Nvidia é a primeira empresa na história a atingir avaliação de mercado de 4 trilhões de dólares

2025-07-10