Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Venda dos tickets começa nesta terça-feira, às 10h, exclusivamente online. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter anunciou valores promocionais para os sócios e sócias que desejam acompanhar o time contra o Vitória-BA no Estádio Beira-Rio, em duelo que marcará o retorno colorado aos gramados após a pausa para o Mundial de Clubes. A partida está marcada para o próximo sábado (12), às 16h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A venda para os sócios começa às 10h desta terça-feira (8), exclusivamente de forma online. Na categoria “Campeão do Mundo” o desconto é de 80% nos ingressos dos portões 3 e 7, além das áreas livres do estádio. Já a modalidade “Nada Vai Nos Separar” contam com 40% de redução no valor do bilhete para os mesmos setores — o dobro do benefício habitual.

Em conformidade à Lei Geral do Esporte, a partir de agora o acesso ao estádio colorado se dá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja: não é necessária a carteirinha para cruzar a catraca, pois a sistema tem por base a identificação do rosto do sócio, mediante cadastro antecipado. Os detalhes estão em internacional.com.br.

Prévia do jogo

Conforme os treinos da semana passada, o técnico Roger Machado conta com os retornos do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Victor Gabriel e do atacante Carbonero ao time titular. Gabriel Mercado, que volta a ficar à disposição, deve iniciar o jogo no banco de reservas.

Compromissos seguintes

* 12/7 (sábado), às 16h30min – Inter x Vitória, no Beira-Rio – 13ª rodada do Brasileirão.

* 20/7 (domingo), às 11hmin – Inter x Ceará, no Beira-Rio – 15ª rodada do Brasileirão.

* 23/7 (quarta-feira), às 21h30min – Santos x Inter, no Beira-Rio – 16ª rodada do Brasileirão.

* 27/7 (domingo), às 18h30min – Inter x Vasco, no Beira-Rio – 17ª rodada do Brasileirão.

* 30/7 (quarta-feira), às 21h30min – Inter x Fluminense, no Beira-Rio – confronto ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sócios do Inter têm promoção de ingressos para o duelo contra o Vitória no Brasileirão

