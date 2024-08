Inter Com um a menos em campo e pênalti defendido, Inter empata sem gols com o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Com a expulsão, o Inter teve poucas oportunidades ofensivas e pressionou pouco a defesa celeste. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Com a expulsão, o Inter teve poucas oportunidades ofensivas e pressionou pouco a defesa celeste. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Jogando no Mineirão na noite dessa quarta-feira (28), o Inter empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, em confronto adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado é o 11º colocado, com 29 pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Roger Machado será neste domingo (1°), às 18h30min, diante do Juventude, em Caxias do Sul.

Antes do apito inicial, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira (27), em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca por causa de uma arritmia.

O jogo

Marlon foi o responsável pelas principais jogadas de perigo do Cruzeiro nos primeiros 15 minutos. O lateral-esquerdo chegou livre na entrada da área do Inter, mas desacelerou e viu o marcador se aproximar. Na sequência, já pressionado, chutou para fora. O ala ainda cobrou uma falta que desviou na barreira e passou perto da trave colorada.

A Raposa ficou desfalcada aos 24 minutos, quando Juan Dinenno caiu no chão em prantos. O centroavante se lesionou após dividida com o meia Bruno Tabata. Após o lance, o camisa 19 tentou permanecer em campo, mas não aguentou as dores e pediu substituição.

Os planos do Inter mudaram quando a equipe ficou com um jogador a menos. Agustín Rogel foi expulso de forma direta aos 32 minutos, após acertar o rosto de Kaio Jorge no meio-campo. O zagueiro já havia levado cartão amarelo em outro lance. Para repor a saída prematura de Rogel, o técnico Roger Machado tirou o meio-campista Gabriel Carvalho, que tinha um amarelo, e promoveu a entrada de Vitão na zaga.

O Cruzeiro tentou chegar ao gol com jogadas pelas laterais, lançamentos, infiltrações e chutes de média distância. A pressão, porém, não resultou em gol. O time desperdiçou posses com finalizações por cima do gol e pouco exigiu do goleiro Anthoni.

Com a expulsão, o Inter teve poucas oportunidades ofensivas e pressionou pouco a defesa celeste, isso antes até da expulsão. O Colorado só finalizou uma vez, contra oito dos mandantes.

O time celeste cobrou muito a marcação de um pênalti, após o atacante Enner Valencia encostar a mão na bola dentro da área do Inter. Chamado no VAR, Bruno Arleu De Araújo revisou o lance nas câmeras e assinalou a infração. Kaio Jorge chutou mal e desperdiçou a cobrança. Anthoni defendeu com as pernas. Ele ainda defendeu a finalização de Matheus Pereira no rebote.

No restante da etapa complementar, o Cruzeiro permaneceu com ímpeto ofensivo. A Raposa não sofreu perigo e buscou o gol até o fim. O ritmo foi parecido com o do restante do jogo, marcado em sua totalidade por tomadas erradas de decisão e aproveitamento ruim no último terço.

Ficha técnica

– Cruzeiro: Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Japa (Vitinho) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

– Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Rômulo) e Gabriel Carvalho (Vitão); Bruno Tabata (Bruno Henrique), Wesley (Enner Valencia) e Borré (Renê). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo. Assistentes: Bruno Boschilia e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. VAR: Márcio Henrique de Gois.

