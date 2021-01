Esporte Empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Brasileirão coloca o Grêmio no G4

15 de janeiro de 2021

Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 50 pontos e ao G4, zona de classificação direta à Libertadores. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio entrou em campo na noite desta sexta-feira (15), para enfrentar o Palmeiras, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Jogando em São Paulo, o Tricolor empatou em 1 a 1 com os donos da casa. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 50 pontos e ao G4, zona de classificação direta à Libertadores, da competição nacional.

Na etapa inicial, os adversários foram superiores, tanto que assinalaram o primeiro gol aos 32’, com Rafael Veiga. Mesmo atrás no marcador, o Grêmio tentou, voltando melhor no segundo tempo. Foi aos 42 minutos, que os gremistas deixaram tudo igual no Allianz Parque. Maicon trabalhou com Luiz Fernando na direita, que fez um cruzamento na cabeça de Diego Souza. O centroavante desviou para o fundo das redes, assinalando o gol gremista.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos foram de equilíbrio no Allianz Parque, apesar do Palmeiras logo ameaçar aos 35 segundos de jogo. No lance, Breno Lopes recebeu na meia direita e de dentro da área fez a finalização. Vanderlei saiu bem e fez a defesa.

Os donos da casa iniciaram o jogo mantendo maior posse de bola e impondo seu ritmo na primeira etapa. Já o Tricolor ficou um pouco mais retraído, intensificando a sua marcação. Passados 10 minutos, os paulistas chegaram novamente com Marcos Rocha, que tabelou e cruzou da direita, rasteiro, para mais uma defesa do arqueiro gremista. Em seguida, ainda insistindo no ataque, da entrada da área, Rony chutou, mas Vanderlei defendeu novamente.

Aos 22’, quase que o marcador foi aberto pelos adversários depois de uma jogada em que Breno Lopes cruzou na pequena área para Rony completar a gol, mas o atacante carimbou a trave. No minuto seguinte, foi a vez de Willian chutar de fora da área e acertar o mesmo poste.

A primeira finalização do Grêmio saiu aos 27 minutos, quando Pepê arriscou a meia-lua da grande área, mandando em direção a meta, mas Weverton fez a defesa. Em resposta, o Palmeiras chegou com perigo após um erro no meio-campo tricolor. Rafael Veiga se aproveitou e da intermediária, chutou forte – a bola saiu à direita da meta.

Tanto pressionou nesta etapa, que o Palmeiras conseguiu abrir a contagem. Willian fez um cruzamento da esquerda, Rony acabou furando em bola, mas Rafael Veiga apareceu mandando para o fundo das redes, com 32 minutos jogados.

Cinco minutos depois, Alisson recebeu na meia direita cortou pra perna esquerda e arrematou a gol, de fora da área. Weverton defendeu, mas cedeu escanteio. Na cobrança, a defesa paulista afastou.

Segundo tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para a etapa complementar.

Com dois minutos de jogo, o Grêmio teve uma chance em bola parada, da intermediária. Jean Pyerre cobrou, mas Weverton afastou. Outra oportunidade saiu dos pés de Pepê, aos 6’. O atacante arrematou de fora da área, mas o goleiro paulista defendeu novamente.

Já o Palmeiras chegou pela direita, com Breno Lopes, que foi quase a linha de fundo e cruzou, mas Vanderlei defendeu.

Com 14’, os gremistas chegaram pela esquerda. Diogo Barbosa fez um cruzamento, mas direto nas mãos do goleiro palmeirense.

Aos 19 minutos, os paulistas quase assinalaram o segundo gol. Depois de Rony impedir a saída de bola pela linha de fundo, colocando ela na área, Willian chegou e de voleio mandou a gol, obrigando uma grande defesa de Vanderlei.

O Grêmio tentou pela esquerda, com um cruzamento de Pepê buscando Diego Souza, mas a bola foi muito forte e acabou com a defesa adversária, aos 24’.

Passados 32 minutos, o Tricolor teve uma boa chance em cobrança de falta. Jean bateu, houve o desvio na barreira e a bola saiu com muito perigo, à esquerda da meta paulista. Cinco minutos depois, o Tricolor teve um escanteio. Pinares colocou no segundo poste, Diego Souza desviou, mas Weverton defendeu.

Foi aos 42 minutos, que os gremistas igualaram o marcador no Allianz Parque. Maicon trabalhou com Luiz Fernando na direita, que fez um cruzamento na cabeça de Diego Souza. O centroavante desviou para o fundo das redes, assinalando o gol gremista.

Ao final, Diego Souza cobrou uma ótima falta, para grande defesa do goleiro paulista, que impediu o gol da virada.

Palmeiras e Grêmio vão repetir este jogo mais duas vezes em breve. A final da Copa do Brasil está marcada, previamente, para os dias 11 e 17 de fevereiro. O primeiro jogo será em Porto Alegre e o decisivo em São Paulo. O calendário pode ser alterado caso o Verdão conquiste a Libertadores.

Ficha técnica

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mike), Luan, Alan Empereur (Kuscevic) e Viña; Emerson Santos, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony (Luiz Adriano), Breno Lopes e Willian (Gustavo Scarpa). Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Kannemann, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique (Maicon), Thaciano (Pinares), Alisson (Luiz Fernando), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Michael Correia e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Nunes de Sá.

