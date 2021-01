Porto Alegre Empossados em Porto Alegre titulares e adjuntos de cinco secretarias municipais

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Melo com os novos secretários. Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo com os novos secretários. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo deu posse na sexta-feira (15) a secretários e adjuntos das pastas criadas a partir da reforma administrativa, aprovada pela Câmara Municipal no último dia 7. Ao dar boas-vindas aos gestores, Melo destacou os principais desafios de cada setor, como transporte público, regularização fundiária e áreas públicas de lazer com estrutura e qualidade.

“É possível entregar uma cidade e uma vida melhor para todos, mas peço um olhar especial para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito. Melo também ressaltou a necessidade de vender imóveis públicos sem uso e, com os recursos, criar um fundo para revitalizar o Centro de Porto Alegre.

Segundo o vice-prefeito, Ricardo Gomes, a reformulação administrativa cria secretarias específicas para melhor atender às demandas da população. “Não aumentamos os gastos da máquina pública. Pelo contrário, geramos economia de custos”, frisou.

Em nome dos secretários nomeados, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Zachia, agradeceu a confiança do prefeito. “Este governo tem um compromisso com a sociedade de fazer diferente. Temos uma responsabilidade com a sociedade porto-alegrense de aproximar o cidadão com o poder público e oferecer um serviço de qualidade”, afirmou.

Tomaram posse os secretários Luiz Fernando Zachia e o adjunto, Matheus Cruz Ayres (Mobilidade Urbana), André Luis dos Santos Barbosa e a adjunta, Camila Xavier Mesquita Nunes (Administração e Patrimônio) Antonio Carlos de Oliveira Pereira e o adjunto, Filipe Rodenbusch Tisbierek (Esporte, Lazer e Juventude), André Machado e a adjunta, Simone Somensi (Habitação e Regularização Fundiária), e os adjuntos Alexandre Alves Borch da Silva e Luciano Brasiliense Marcantônio (Governança Local e Coordenação Política).

