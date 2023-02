Colunistas Empreender é transformar

Por Gil Kurtz | 22 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do texto é o de valorizar a contribuição das entidades e dos empreendedores. Foto: Reprodução O objetivo do texto é o de valorizar a contribuição das entidades e dos empreendedores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desde os meus 25 anos, sempre tive participação em entidades associativas aqui no Estado. Iniciei minha trajetória na Associação de Jovens Empresários quando ainda era um departamento da Associação Comercial de Porto Alegre. No final dos anos 80 transformou-se em uma associação independente. Muito aprendizado! Em 1990, tive a honra de ser seu presidente. Seis anos depois, fui convidado pelos nobres amigos Peter Wilms e Alfredo Tellechea para participar da diretoria da ADVB/RS. Outro grande aprendizado.

Porém, esse texto não é para contar a minha passagem pelo associativismo. E sim, valorizar a contribuição das entidades e dos empreendedores. São eles que transformam e contribuem para a evolução social. A exemplo dos professores de todos os níveis, profissionais da saúde e de outras áreas.

Claro, nem todos os indivíduos no mundo dos negócios agem de forma responsável, racional e cooperativa. Tais casos problemáticos são, com certeza, exceções. Os negócios existem e florescem na medida em que os indivíduos do mundo dos negócios são produtivos e cooperativos. Portanto, a maior parte da ética empresarial deveria tratar destes princípios que permitem aos indivíduos trabalharem de forma produtiva e cooperativa. Infelizmente, existem indivíduos irresponsáveis, irracionais e não-cooperativos.

É importante ressaltar que para ser empreendedor ou empreendedora é necessário possuir um DNA diferente. Não ser passageiro da zona de conforto. A cada dia que nasce buscar a inovação e, é claro, a excelência no atendimento dos clientes e fornecedores. Tem mais: trabalhar com gestão de branding. No Brasil temos muitos empresários que fazem isso com excelência.

No Rio Grande do Sul também temos bons exemplos. Vou citar alguns que sempre foram meus inspiradores: Clóvis Tramontina, Eduardo Fonseca e Jorge Gerdau. Exemplos de ativistas da transformação e inovação. São mais que empreendedores. São inovadores. Aliás, não se restringiram ao segmento empresarial. Cooperam com educação, ações sociais e muito associativismo.

Publicitário, ex-presidente da ADVB/RS e diretor da KG Consultoria

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/empreender-e-transformar/

Empreender é transformar