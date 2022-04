Samuel da Conceição Dummer Empreender é viver na arena

Por Samuel da Conceição Dummer. | 29 de abril de 2022

Empreender é viver na arena, e é ali que sangram, mas também é ali que se sagram os perseverantes. (Foto: Reprodução)

Esta semana, enquanto minha princesinha de apenas 21 dias dormia com aquela paz de um bebê recém-nascido nos meus braços, dediquei o tempo que dispunha para atualizar algumas leituras e fui surpreendido com o discurso de 1910 do presidente americano Theodore Roosevelt, que diz: “O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue; que luta com bravura, erra e, seguidamente, tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas, que não conhecem nem a vitória, nem a derrota.”

Uau! Me peguei pensando em como estas palavras ainda descrevem perfeitamente a posição do empreendedor. Ser um empreendedor, sabemos, envolve suor, trabalho e muita dedicação. É se jogar na arena e lutar com todas as forças em busca do objetivo almejado; é medir e calcular os riscos sem, no entanto, deixar que te paralisem; é saber que embora seja o desafio gigante e árduo, não é impossível; é não se abalar com as críticas das arquibancadas; e no meio desse turbilhão de sentimentos, ataques e incertezas, é saber ouvir a voz do próprio coração.

Empreender é o sonho de muitos, e assim permanece – apenas como sonho – aos tantos que desistem quando percebem que para realizá-lo há que se “entrar na arena”.

O assunto me despertou interesse tal (muitos chamariam de “identificação”), que entre um café e outro – e já não mais com a pequena nos braços – busquei aprofundar o tema, e notei que neste mesmo sentido, anos mais tarde, Roosevelt no livro The strenuous life: essays and addresses (A vida extenuante: ensaios e discursos) escreve que: “É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota.”

Novamente Roosevelt enfatiza o quão grandioso é arriscar “estar na arena” mesmo correndo o risco do revés, mas lutando com todas suas forças por algo maior. E ele nos encoraja ao acrescentar que ao fugir dos riscos, ao não se expor na arena, se “empobrece o espírito” e se “leva a uma vida sem cores”.

Não foram poucas as lembranças que – como filmes – passaram em minha mente: as primeiras batalhas, algumas vitórias, algumas pancadas e outras derrotas que me ajudaram na preparação de mais batalhas.

A pandemia veio marcando fortemente o mundo, e colocou adversários desconhecidos e extremamente difíceis dentro da arena da vida. Neste momento, os empreendedores – como verdadeiros gladiadores – não puderam fugir da luta. Alguns tomaram ataques bem fortes, porém, como se a vida dependesse disso – e ela dependia – com resiliência e sem jamais desistir, eles se atualizaram, se reinventaram e seguem batalhando. Nós seguimos! Pois há uma força maior, que parte primeiramente de não ter medo de lutar nem de se expor.

Por fim, e tendo como pano de fundo a ilustração brilhante deste antigo presidente norte americano, que coloca o empreendedor na figura de um gladiador dentro da arena da vida, eu ousaria acrescentar ainda mais um elemento: o sucesso. Vejo este, o sucesso, como o imperador, o juiz que assiste a batalha aguardando coroar os melhores guerreiros.

Empreender é viver na arena, e é ali que sangram, mas também é ali que se sagram os perseverantes.

Eu escolhi viver na arena!

FEDERASUL – Divisão Jovem

Samuel da Conceição Dummer

Ex-atleta profissional de futebol

CEO da Práxis Academia – Porto Alegre

FOUNDER da Zero Um Fitness Center – Capão da Canoa

