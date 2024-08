Geral Empresa aérea GOL anuncia volta de voos de Porto Alegre para Brasília, Congonhas, Galeão e Guarulhos em outubro

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Entre 21 e 26 de outubro, a GOL terá oferta inicial de 20 voos diários (chegadas e partidas) entre Porto Alegre e Congonhas, Galeão e Guarulhos. (Foto: Divulgação)

A empresa GOL Linhas Aéreas se prepara para retomar seus voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir de 21 de outubro. Após a autorização dos órgãos oficiais para a volta dos pousos e decolagens na pista que esteve fechada desde o início de maio por conta das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, a Companhia terá oferta inicial, entre 21 e 26 de outubro, de 20 voos diários (chegadas e partidas) entre Porto Alegre e Congonhas (CGH), Galeão (GIG) e Guarulhos (GRU).

A partir de 27 de outubro, haverá aumento para 34 voos diários (17 pousos e 17 decolagens), dos quais nove (idas e voltas) serão entre Congonhas e Porto Alegre, quatro envolvendo o Galeão, três para Guarulhos e um para Brasília. Em 16 de dezembro, a GOL terá aumento da sua oferta de voos em Porto Alegre com 40 voos diários (20 decolagens e 20 pousos) no Salgado Filho na alta temporada de verão.

Com a retomada dos voos na capital gaúcha, todas as operações previstas para a base aérea de Canoas (QNS) – fundamental para atender provisoriamente a capital gaúcha durante o período de fechamento de Porto Alegre – serão suspensas a partir de 21 de outubro, e os clientes reacomodados nos novos voos da capital do RS. O atendimento a clientes, que já havia sido retomado para o Terminal de Passageiros do aeroporto porto-alegrense, prossegue normalmente no Salgado Filho.

“Ao longo dos últimos meses, a GOL se dedicou a manter os serviços aéreos para atender a Região Metropolitana de Porto Alegre, ciente da participação fundamental da aviação comercial na recuperação do estado do Rio Grande do Sul durante um dos mais desafiadores momentos da história gaúcha. Em julho, a Companhia chegou a ter 44 pousos e decolagens semanais em Canoas”, afirma a companhia.

Além de Porto Alegre, a GOL mantém quatro bases operantes no Estado: Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Pelotas (PET) e Santo Ângelo (GEL).

“É com muita satisfação que anunciamos a volta das operações da GOL em Porto Alegre a partir de 21 de outubro. Ao longo dos últimos meses nos solidarizamos ao povo do Rio Grande do Sul e mantivemos uma oferta mínima para atender parte da Região Metropolitana de Porto Alegre Essa retomada, ainda que parcial, é um marco importante para que tenhamos novamente a capital gaúcha como uma das nossas principais bases no Brasil”, diz Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

Os bilhetes dos voos de e para Porto Alegre (POA) a partir de 21 de outubro estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

2024-08-14