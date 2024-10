Economia Empresa aérea Gol vai aceitar saque-aniversário do FGTS no pagamento de passagem

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Passageiros com saldo no Fundo poderão antecipar até dez anos de saque para a compra; valor disponível nas contas deve ser de, pelo menos, R$ 300. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Gol Linhas Aéreas permitirá que os clientes paguem passagens aéreas com a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Passageiros com saldo no Fundo poderão antecipar até dez anos de saque para a compra, e o valor disponível nas contas deve ser de, pelo menos, R$ 300. A aquisição do bilhete tem de acontecer pelo menos quatro dias antes da viagem.

A “linha de crédito” é operada pelo Digio, banco digital do Bradesco especializado em produtos com garantia, e usa tecnologia da Finantech. Essa forma de pagamento é válida somente para compras feitas pelo site da companhia aérea.

O saque-aniversário do FGTS permite que o detentor de conta no Fundo retire parte dos recursos todos os anos, no mês do seu aniversário. É uma opção que complementa as outras modalidades de saque, como a permitida na rescisão do contrato de trabalho ou no financiamento da casa própria.

Desde a criação do saque, bancos têm oferecido linhas de crédito atreladas a ele. Na prática, elas funcionam como um consignado, mas alcançam inclusive pessoas desempregadas ou que estejam negativadas, desde que tenham recursos depositados no FGTS.

“A parceria com o banco Digio e a Finantech é um passo importante para democratizar o acesso às viagens aéreas, permitindo que mais pessoas planejem suas férias e momentos especiais utilizando um recurso que já possuem no seu dia a dia”, diz em nota o diretor de Meios de Pagamento da Gol, Diogo Lopes.

“Nosso objetivo é permitir que as pessoas tenham mais possibilidades financeiras para seus momentos de lazer, utilizando recursos que já são delas, sem comprometer a renda mensal ou criar dívidas futuras”, afirma o diretor financeiro do Digio, André Fonseca.

Em junho, a Azul já havia anunciado que aceitaria a antecipação do saque-aniversário do FGTS no pagamento para passagens aéreas, também em parceria com o banco Digio.

O saque-aniversário é uma modalidade que permite aos trabalhadores retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS. A opção foi instituída por lei em 2019 e está em vigor desde 2020.

É uma alternativa para quem prefere usar o dinheiro acumulado no FGTS, em vez de deixá-lo parado no fundo. O valor do saque é calculado com base no saldo disponível na conta do trabalhador e varia de acordo com o montante acumulado. Além do percentual, é possível receber uma parcela adicional.

Empresa aérea Gol vai aceitar saque-aniversário do FGTS no pagamento de passagem

