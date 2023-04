Política Empresa Brasil de Comunicação enfrenta primeiro protesto de servidores no governo Lula

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jornalistas criticam corte de cargos e telejornais; empresa defende restruturação e cita "cobertor curto". (Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) enfrentou nessa terça-feira (25) o primeiro protesto de servidores no governo Lula.

Eles convocaram atos no Rio, em São Paulo e em Brasília para reclamar do enxugamento da direção de jornalismo e do corte de telejornais na TV Brasil.

Devem sair da grade da emissora pública o Repórter Brasil Tarde e os telejornais locais. Só restará o Repórter Brasil Noite, que vai ao ar às 19h.

“O redesenho proposto pela direção da EBC desmonta o jornalismo da empresa, extinguindo inclusive telejornais. Nem Bolsonaro foi tão longe”, critica Carol Barreto, jornalista da EBC e diretora do sindicato de jornalistas do Rio.

O presidente da EBC, Hélio Doyle, confirma o corte de cargos comissionados no jornalismo, mas diz que a medida é necessária para restruturar a empresa sem aumentar gastos.

“Nosso cobertor é curto. O jornalismo ficará realmente menor, mas optamos por concentrar esforços para produzir um bom telejornal”, afirma.

Os atos desta terça são apoiados pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e pelos sindicatos de jornalistas do Rio, de São Paulo e do Distrito Federal.

História

A EBC foi criada em 2007 para prestar serviços de radiodifusão pública e gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais. Também é responsável pela EBC Serviços, ramo que produz “A Voz do Brasil”, gerencia a Rede Nacional de Rádio, licencia os programas dos veículos da EBC, fornece monitoramento e análise de mídias sociais e realiza todo o trabalho de publicidade legal para os órgãos da administração pública federal.

A ideia de criar uma empresa pública de comunicação surgiu em maio de 2007 durante o 1° Fórum Nacional de TVs Públicas, em Brasília (DF), quando o tema TV pública foi debatido. O evento envolveu vários setores da sociedade civil e gerou a Carta de Brasília, onde foi demandada a criação de uma TV pública, independente, democrática e apartidária.

A criação da EBC foi autorizada por meio da Medida Provisória (MP) nº 398, de 10 de outubro de 2007, e a empresa foi efetivamente criada por meio do Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007. A MP, posteriormente, foi convertida na Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.

A estatal foi criada a partir da incorporação do patrimônio, do pessoal e concessões de radiodifusão da Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobras) e dos bens públicos da União que estavam sob guarda da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). Com a criação da EBC, um novo contrato de gestão entre governo federal, por intermédio da EBC, e Acerp foi feito e esta passou a ser prestadora de serviços à EBC, que herdou as concessões de canais da Radiobras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/empresa-brasil-de-comunicacao-enfrenta-primeiro-protesto-de-servidores-no-governo-lula/

Empresa Brasil de Comunicação enfrenta primeiro protesto de servidores no governo Lula

2023-04-25