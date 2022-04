Brasil Empresa contrata e recruta pessoas em São Paulo após 44 ganharem na Mega-Sena e não aparecerem para trabalhar

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Um anúncio feito pela empresa de logística portuária Marimex, por meio das redes sociais, gerou brincadeiras entre os internautas. (Foto: Divulgação)

Um anúncio feito pela empresa de logística portuária Marimex, por meio das redes sociais, gerou brincadeiras entre os internautas. No post, o grupo anuncia e comemora a chegada de 14 novos profissionais horas depois de 44 colaboradores terem ganhado um bolão da Mega-Sena que pagou mais de R$ 122 milhões no total.

Na publicação, a empresa explica que os profissionais foram contratados para as áreas de desembaraço aduaneiro, governança e relacionamento, pricing, SSMA, STM, transporte, vendas e manutenção. Apesar do ‘timing’ da publicação, essas vagas já seriam preenchidas antes do sorteio.

“O Time Marimex continua crescendo em diversas áreas. Nosso time de colaboradores está ansioso”, diz o post. Em seguida, a empresa ainda faz um convite para futuros candidatos. “E você? Quer fazer parte do Time Marimex? Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades”.

O anúncio acabou viralizando com a expectativa de dezenas de vagas serem abertas, já que os ganhadores do bolão não apareceram para trabalhar após o sorteio. Não demorou muito para a história acabar repercutindo nas redes sociais.

“A gente tem certeza que o boato é verdade quando vê a empresa procurando gente para trabalhar. Parabéns aos sortudos da cidade”, disse a internauta Carol Escobar.

“Também, geral pediu demissão. Tudo milionário”, completou outro internauta. As contratações, porém, já faziam parte do plano de expansão da Marimex.

No segunda-feira, os 44 profissionais que foram contemplados, cada um, com R$ 2,7 milhões, “sumiram” do expediente. Entre os vencedores há pessoas da faxina, técnicos de diversos setores e até mesmo executivos que participaram do bolão. Muitos, inclusive, já manifestaram a intenção de se desligarem.

