Brasil Empresa de avião que levava Marília Mendonça é investigada após denúncia de excesso de jornada de trabalho

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Apesar da suspeita, não é possível afirmar que isso tenha ligação com acidente envolvendo artista. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT) Investiga se a PEC Táxi Aéreo, empresa dona do avião que caiu e causou a morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, desrespeitava a jornada de trabalho e pilotos trabalhavam cansados. O órgão ponderou que, apesar dessa denúncia recebida, não é possível afirmar que as supostas irregularidades tenham ligação com o acidente envolvendo a artista.

Segundo o procurador-chefe do Trabalho, Alpiniano do Prado Lopes, em maio deste ano foi feita uma denúncia anônima informando que a empresa de táxi aéreo não respeitava horários de trabalho, os pilotos voavam mais do que o recomendado e não havia local adequado para descanso da tripulação.

O MPT abriu um inquérito civil para investigar os fatos. Em junho, a empresa respondeu o órgão negando que houvesse excesso de jornada. “Eles alegaram que o pouco que tinha era devido ao transporte de passageiros e medicamentos durante a pandemia de covid-19”, disse o procurador-chefe.

“A mais preocupante é a questão do descanso. Se o piloto trabalha sem descanso, um excesso de jornada, se não tem como ficar bem alojado, isso pode trazer problemas, consequência. Não sei se o fato foi exatamente o cansaço, isso ainda será investigado, se o acidente está vinculado ao excesso de jornada e cansaço do piloto. Se tiver, demonstra que há um problema e isso vai ser investigado”, disse o procurador-chefe. Ele explicou que, devido ao acidente com a Marília Mendonça, as investigações serão aceleradas. Funcionários da empresa devem ser ouvidos na próxima semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil