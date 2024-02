Mundo Empresa de Elon Musk implanta o 1º chip cerebral em ser humano

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

O anúncio foi feito pelo próprio Musk em sua rede social, o X (antigo Twitter) na noite de segunda-feira.

A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, realizou no domingo (28) o seu primeiro implante de chip em um cérebro humano. O objetivo é fazer com que, no futuro, pessoas com limitações motoras possam controlar dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com o pensamento.

O anúncio foi feito pelo próprio Musk em sua rede social, o X (antigo Twitter) na noite de segunda-feira (29). De acordo com a Neuralink, o chip, chamado de Telepathy (“Telepatia”), processa sinais cerebrais que são decodificados por um aplicativo da Neuralink que, por sua vez, consegue transformá-los em ações para controlar aparelhos eletrônicos.

A empresa não divulgou em qual parte do cérebro do paciente o Telepathy foi implantado. Especialistas sugerem que ele pode ter sido inserido no cerebelo, que é a parte responsável pela coordenação motora.

Neste primeiro teste, a Neuralink quer avaliar a segurança do implante e do robô que fez o procedimento cirúrgico. No futuro, a ideia é que ele sirva para controlar dispositivos como computadores e celulares.

Musk planeja usar o chip para alcançar a telepatia humana. Ele diz que isso ajudaria a humanidade a prevalecer em uma guerra contra a inteligência artificial, mas especialistas adiantam que a prática não é viável.

Não foi divulgada a identidade do paciente. Mas, de acordo com Musk, a pessoa está se recuperando bem. O bilionário disse ainda que os resultados iniciais foram “promissores”.

Quando a empresa abriu inscrições para voluntários, o recrutamento era voltado para pessoas com paralisia decorrente de lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica (ELA).

“Os primeiros usuários serão aqueles que perderam o uso dos membros. Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um digitador rápido ou um leiloeiro”, disse Musk, no X.

Os estudos com implantes cerebrais em humanos pela Neuralink foram liberados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) em maio de 2023. Quatro meses depois, a empresa abriu inscrições para voluntários.

Outras empresas já implantaram chips semelhantes, com o objetivo de ajudar pacientes com síndromes graves a se comunicar através das ondas cerebrais.

A Neuralink já tinha implementado um tipo semelhante desse chip em animais. Um macaco conseguiu jogar vídeo game com o cérebro. O animal recebeu o implante seis semanas antes da gravação, onde apareceu controlando o jogo “Pongo” mesmo com o controle desligado.

Fundada em 2016 por Elon Musk e um grupo de cientistas e engenheiros, a empresa só recebeu em maio do último ano a autorização para testar seu chip em humanos nos Estados Unidos.

Antes, porém, o dispositivo foi testado em animais. Em 2019, Musk afirmou que a Neuralink conseguiu usar o chip para conectar o cérebro de um porco a um computador e acompanhar a atividade cerebral do animal durante dois meses.

