Geral Empresa deve indenizar idosa de 94 anos por corte de energia

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Justiça da Paraíba definiu indenização, por danos morais, no valor de 10 mil reais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A foi condenada a pagar uma indenização, por danos morais, no valor de 10 mil reais, em favor de uma idosa de 94 anos idade, que teve a energia elétrica de sua residência suspensa, sem qualquer notificação ou justificação prévia. A decisão é da juíza Silvana Carvalho Soares, da 5ª Vara Cível da Capital, na Paraíba.

Faturas de energia elétrica

A parte autora alega que ficou sem receber as faturas de energia elétrica, motivo pelo qual, procedeu várias reclamações nesse sentido. No entanto, em nada adiantou. Conta que, no dia 09.11.2018, por volta das 10h, compareceu, no prédio da sua residência, uma equipe da Energisa com dois funcionários, alegando que realizaria vistoria de rotina no quadro de energia do condomínio. Contudo, levaram o equipamento de medição, cessando o fornecimento de energia na residência da idosa de 94 anos. Diante de tal situação, o seu procurador se deslocou até a empresa e lá restou informado que o desligamento foi realizado sobre a alegação de vistoria.

Falha na prestação dos serviços

Julgando o caso, a juíza Silvana Carvalho disse que houve falha na prestação dos serviços da concessionária, pois não tinha nenhuma prova da notificação prévia à suspensão do fornecimento de seus serviços, conforme determina o artigo 91 da Resolução 456/00 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). “Nesse compasso, cabe frisar que pertencia à requerida o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos promoventes, o que não fez, uma vez que se fez revel, conforme decisão nos autos. Até porque, mostram-se críveis as alegações da postulante de que não lhes fora enviada qualquer notificação a esse respeito”, pontuou.

Dano moral

Quanto ao pedido de indenização, a magistrada entendeu que restou caracterizado o dano moral, uma vez que a idosa ficou privada do fornecimento de energia elétrica em sua residência sem ser previamente notificada. “Tendo como caracterizado o dano moral, deverá a requerida indenizar os promoventes, pois observa-se do feito o descaso e a negligência da empresa que suspendeu o fornecimento de energia elétrica sem a devida comunicação prévia”, frisou. Cabe recurso da decisão. As informações são do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral