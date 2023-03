Expodireto Cotrijal Empresa do Grupo Ferrarin exibe conjunto de soluções e serviços para a excelência na experiência do agricultor

Durante a feira, a Jacto reforça sua oferta de tecnologias para uma agricultura mais inteligente, digital e sustentável.

A Jacto está participando mais uma vez da Expodireto Cotrijal, que acontece até esta sexta-feira (10), em Não-Me-Toque (RS). Neste ano, a empresa, que integra o Grupo Ferrarin, reforça a sua oferta de tecnologias para uma agricultura mais inteligente, digital e sustentável.

“Essa é uma feira muito especial para nós, pela aproximação com o agricultor da região, bastante rica em diversidade de culturas. É uma oportunidade de expor as soluções que temos desenvolvido, sempre pensando no bem-estar do homem do campo, para auxiliá-lo em seus desafios de produzir mais, com qualidade, no mesmo espaço de terra”, comenta Fernando Gonçalves, presidente da Jacto.

Entre os destaques da empresa nesta edição estão os pulverizadores tratorizados munidos da tecnologia Multicontrol. Esse sistema é equipado com o monitor Omni 700, que reúne as principais funções da agricultura de precisão, como GPS, barra de luzes, controle automático de seções e compatibilidade com o piloto automático. Também conta com sensores, atuadores e válvulas gerenciadoras da calda para garantir que a mesma dose de produto seja aplicada em todo o talhão, mesmo com mudanças na velocidade da aplicação. O joystick dispõe de funções para movimento de barras e abertura da pulverização, tudo ao alcance das mãos do produtor.

A Jacto também leva para a 23ª Expodireto Cotrijal parte da sua família de pulverizadores automotrizes, agora com mais tecnologias embarcadas. O Uniport 3030 e o Uniport 4530 ganharam nova versão do sistema de transmissão, o qual, dependendo das condições de aplicação, proporciona economia de combustível de até 20%. A partir de 2023, os modelos estão sendo comercializados com a opção do sistema PWM para uma pulverização ainda mais uniforme, pois mantém o tamanho das gotas mesmo com variação de velocidade da máquina. Quando integrado ao sistema bico a bico, o PWM controla a pressão de forma automática, permitindo uma melhor gestão da operação de pulverização.

O Uniport 2030 foi equipado com a tecnologia de pulverização Multicontrol e também passa a contar com a automação do sistema de transmissão que, além de melhorar a experiência do operador na condução do veículo, favorece a redução no consumo de combustível.

Ainda em tecnologias de agricultura de precisão, a companhia apresenta uma nova linha de displays OTMIS de 5″, 8″ e 10″. Além da interface mais moderna, os displays trazem funcionalidades como o sistema Machine to Machine, que permite que os pulverizadores compartilhem os mapas de aplicação, de modo que um equipamento pode identificar onde o outro já aplicou, evitando sobreposições indesejadas. Outros destaques são o sistema de manobra automática no fim de rua, que economiza tempo e esforço do operador, e o piloto automático com sistema de direcional traseiro acoplado para o pleno uso da funcionalidade.

A Jacto Next, área de serviços em agricultura digital da Jacto, é a responsável pela locação do pulverizador autônomo. A seção também está presente na feira com o lançamento das armadilhas eletrônicas inteligentes para o monitoramento remoto de pragas. A novidade está disponível por meio do módulo Monitoramento Integrado Inteligente de Pragas (MIIP), na plataforma EKOS, de gestão da operação agrícola.

Tecnologias para adubação e plantio

As adubadoras a lanço Uniport 5030 NPK e Tellus 10.000 NPK estão no estande da Jacto para demonstrar os sistemas exclusivos presentes nesses equipamentos, como o Controle Automático de 12 seções, o Controle de Bordadura e o Controle Duplo de Taxa Variável. Essas tecnologias oferecem ganhos de agilidade e precisão na distribuição e dosagem dos fertilizantes no solo, com mais uniformidade de aplicação e economia de produtos. Além disso, por meio do aplicativo SmartSet, o agricultor tem acesso a ferramentas únicas que o ajudam no ajuste da faixa de aplicação para uma correta regulagem e calibração da máquina.

Em plantio, as novidades são as plantadeiras Meridia 200 e Lumina 300. A Meridia 200 é a primeira plantadeira da Jacto disponível no mercado, que pode ser configurada com 11, 13 e 15 linhas, e tem, entre outros benefícios, o exclusivo sistema de pressão constante na linha de plantio, que permite profundidade mais uniforme das sementes. Um grande diferencial competitivo é a maior disponibilidade para o trabalho, pois ela tem reservatórios de adubo e sementes que possibilitam maior autonomia e soluções de manutenção que proporcionam uma forma simples de substituir elementos da máquina apenas retirando alguns parafusos, o que reduz em até 50% o tempo de manutenção.

Pré-lançamento, a Lumina 300 é tratorizada, autotransportável e pode ser configurada com 16, 18 ou 22 linhas. O equipamento oferece reservatório central com capacidade de 5.100 litros e sistema de pulverização do sulco com tecnologia Jacto e totalmente integrado. Possui soluções diferenciadas para prover excelência em plantabilidade, fluxo de palha eficiente, elevado rendimento operacional e economia de insumos com o uso de ferramentas de agricultura de precisão. Sua característica mais marcante é estar pronta para transporte com 3,2 metros de largura sem nenhum setup.

Durante a Expodireto, a Jacto apresenta também sua linha de equipamentos portáteis, com destaque para os distribuidores de grânulos Jacto GM-2 e GM-12. Ambos garantem aplicações mais assertivas e auxiliam na economia de insumos. O Jacto GM-2 permite a aplicação de doses de cinco a 20 gramas e é indicado para canteiros tradicionais ou no sistema de mulching, ideal para cultivos de tabaco e hortaliças. Já o Jacto GM-12 atende a necessidade de produtores que precisam fazer a aplicação incorporada de granulados no solo, pois possui mecanismo que perfura a terra em até oito centímetros de profundidade e aplica doses de 12 a 115 gramas, podendo variar conforme o insumo aplicado e a condição da aplicação.

Planos de consórcio

A Jacto está com três planos ativos de consórcio para o cliente final, além de um grupo para máquinas de pequeno e médio porte e renovação de frota, o qual contempla R$ 300 mil a R$ 600 mil, com prazo de 102 meses, com ganhos por sorteio, lance livre e lance fixo com entrega imediata para a plantadeira Meridia 200 e a adubadora Tellus 10.000 NPK.

Para grandes máquinas, o Consórcio Jacto tem plano de R$ 900 mil a R$ 1,8 milhão, com contemplações mensais também por sorteio e lance e prazo de 84 parcelas. Em relação às máquinas tratorizadas, o consórcio oferece um plano com contemplação imediata e prazo de 12 parcelas, além do plano com a primeira parcela grátis com contemplações mensais por sorteio ou lance e prazo de 12, 18 e 24 meses. Por fim, para ajudar os clientes a maximizar o uso das máquinas, a Jacto Next divulga opções de treinamentos customizados comercializados pela área, tanto para clientes Jacto como para todo o mercado.

