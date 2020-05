Acontece Empresa doa produtos térmicos para instituições de saúde

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Termolar)

A Termolar, empresa gaúcha realizou a doação de caixas e garrafas térmicas para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e para o Hospital São José de Ivoti, na Região Metropolitana. Outras duas instituições, a Casa de Apoio Madre Ana e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre também receberão os produtos. No total, serão doados para as instituições mais de 80 itens de diferentes linhas da marca.

A iniciativa visa dar maior suporte ao desempenho de serviços e atividades assistenciais e hospitalares, que exigem o uso de produtos térmicos, principalmente durante a pandemia do coronavírus. As caixas são itens fundamentais para armazenamento, conservação, transporte e coleta de materiais da saúde, medicamentos, vacinas e órgãos, e as garrafas auxiliam em serviços de alimentação de pacientes e profissionais das instituições.

